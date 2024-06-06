CHP'li Ceylan'dan çok konuşulacak iddia: Generalin makam aracında terör örgütü üyeleri mi taşındı?
Suriye sınırında, bir tuğgeneralin emekliliğe sevk edilmesine neden olan insan kaçakçılığı skandalıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan Meclis gündemine çok konuşulacak bir iddia getirdi. CHP'li Ceylan,"Emniyet güçlerinin yakaladığı kaçak Suriyelilerin bazılarının terör örgütü PYD ile bağlantılı olduğunun tespit edildiği yönündeki iddialar doğru mudur?" sorusunu yöneltti.
Suriye'de görev yapan bir tugay komutanının makam aracıyla insan kaçaklığı yapılması gündeme bomba gibi düşmüş ve olaya karışan tuğgeneral emekliliğe sevk edilmişti. Skandalla ilgili CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, kaçırılan Suriyelilerden bazılarının terör örgütü PYD bağlantılı olup olmadığının soruşturulmasını istedi.
TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Görüşmelerde söz alan CHP Milletvekili Ceylan, geçtiğimiz ay ortaya çıkan "TSK personelinin Şanlıurfa sınırında insan kaçakçılığı" olayında yeni bir iddia ortaya attı.
YAKALANAN KAÇAKLAR "TERÖRLE BAĞLANTILI" İDDİASI
CHP'li Ceylan, skandal sonrası 20. Zırhlı Tugayı'ndan emekliye sevk edilen tuğgeneral ile emir astsubayı ve koruması uzman çavuş hakkında konuşurken, yakalanan Suriyeli kaçakların terör örgütü PYD ile bağlantısı olduğu iddialarını dile getirdi. Ceylan emniyetin yaptığı operasyonda yakalanan kaçakların terör örgütü PYD ile bağlantılı olup olmadığını sordu.
"YAKALANANLARDAN BAZILARININ TERÖR ÖRGÜTÜ PYD İLE BAĞLANTILI OLDUĞU İDDİALARI DOĞRU MU?"
TBMM'deki konuşmasında Ceylan, "Olayın ortaya çıkmasını sağlayan emniyet güçlerinin yakaladığı kaçak Suriyelilerin bazılarının terör örgütü PYD ile bağlantılı olduğunun tespit edildiği yönündeki iddialar doğru mudur? Bu olayın bir daha yaşanmaması için ne önlem alınmıştır?" ifadelerini kullandı.