CHP'li vekil, Milli Savunma Bakanı Güler'e Anıtkabir'de atılan sloganları sordu

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde söz alan CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine atılan sloganları sordu.

"HER GELENE 'SLOGAN ATACAK MISIN?' DİYE SORAMAYIZ"

Ocaklı "Allah'ına kurban reis sloganı atıyorlar. Buna niçin müdahale etmiyorsunuz?" diye sorarken Güler ise şu yanıtı verdi: "Anıtkabir'e gelene 'Slogan atacak mısın?' diye soramayız. Diğer partilerin liderlerine de bundan daha fazla tezahürat yapılıyor."

MUHALEFET SIRALARINDAN YANIT GECİKMEDİ

Muhalefet, Güler'e "Anıtkabir'de başka liderlere slogan atıldığını hiç görmedik, duymadık" karşılığını verdi.