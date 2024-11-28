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CHP'li vekil, Milli Savunma Bakanı Güler'e Anıtkabir'de atılan sloganları sordu

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TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e, Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine atılan "Allah'ına kurban reis" sloganları soruldu. CHP'li vekil Tahsin Ocaklı'nın yönelttiği soruya Bakan Güler "Anıtkabir'e gelene 'Slogan atacak mısın?' diye soramayız. Diğer partilerin liderlerine de bundan daha fazla tezahürat yapılıyor" yanıtını verdi. Bu cevabı tatmin edici bulmayan muhalefet sıraları ise "Başka liderlere slogan atıldığını hiç görmedik" ifadelerini kullandı.

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde söz alan CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine atılan sloganları sordu.

"HER GELENE 'SLOGAN ATACAK MISIN?' DİYE SORAMAYIZ"

Ocaklı "Allah'ına kurban reis sloganı atıyorlar. Buna niçin müdahale etmiyorsunuz?" diye sorarken Güler ise şu yanıtı verdi: "Anıtkabir'e gelene 'Slogan atacak mısın?' diye soramayız. Diğer partilerin liderlerine de bundan daha fazla tezahürat yapılıyor."

MUHALEFET SIRALARINDAN YANIT GECİKMEDİ

Muhalefet, Güler'e "Anıtkabir'de başka liderlere slogan atıldığını hiç görmedik, duymadık" karşılığını verdi.

CHP'li vekil, Milli Savunma Bakanı Güler'e Anıtkabir'de atılan sloganları sordu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAlkurt:

Tiplere bak, hizaya gel

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

Eskiden bir lafınız vardı arkadaşlar arasında ağırkapı feneri gibi olduğun yerde dönüyorsun bir orda ışık çakıyorsun bir burda

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Yağcılık biat koltuk menfaat ..... yazık yazık ki Şanlı şerefli Türk Ordusunda yıllarca paşalık yapmışsın:((((

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