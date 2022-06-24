CHP'li Ünsal: 'Ekonomide hızla uçuruma doğru gidiliyor'

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, "ekonomide hızla uçuruma doğru gidildiğini, finansal tufan geldiğini" öne sürdü.

Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan Krallığı Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud'un Türkiye ziyaretiyle ilgili eleştirilerde bulundu.

Veliaht Prens için "müzikli ziyafet programı" düzenlendiğini belirten Ünsal, "Ziyaret de boş çıktı. Ortada ne swap anlaşması var ne de 10 milyon dolar. Bir tek ambargonun kalktığı görülüyor." dedi.

Ünsal, "yangın bölgesinde 3-4 saat uykuyla durduğunu" söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da Veliaht Prens için verilen akşam yemeğinde olduğunu ifade etti.

Merkez Bankasının politika faizini sabit tuttuğunu anımsatan Ünsal, enflasyonun yüzde 200'lerin üzerinde olduğunu savundu.

Ünsal, "Ekonomide hızla uçuruma doğru gidiliyor, finansal tufan geliyor. Merkez Bankası rezervleri eksi 53,8 milyar dolar. Devlet bile bir yılın sonunu getiremeyip ek bütçe yaparken, bu yaptığınız zamlarla, enflasyonla, hayat pahalılığıyla halkımız bu yılın sonunu nasıl getirecek?" ifadelerini kullandı.

???????CHP'li Ünsal, salgının bitmediğini, yaz geldiği için ara verdiğini öne sürdü.