Haberler

Sakarya Milletvekili Dikbayır, CHP'den istifa ettiğini açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Dikbayır, partinin bir kişinin bitmeyen hesaplaşmalarının aracı haline getirildiğini belirterek istifa gerekçesini açıkladı.

Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Dikbayır, yaptığı açıklamada, istifa kararının sebebinin CHP'nin tarihi, tabanı ya da değerleri olmadığını belirtti.

Partide en üst makamları işgal etmiş olmasına rağmen bugün hala partiyi kendi kişisel hesaplarının, kırgınlıklarının ve siyasi hırslarının gölgesinden çıkaramayan anlayışa itiraz ettiğini bildiren Dikbayır, "Türkiye'nin sükunete, akla ve sorumluluk duygusuna ihtiyacı varken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kişinin bitmeyen hesaplaşmalarının aracı haline getirilmesini kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

Atatürk'ün kurduğu partinin makamlarının, şahsi ikbalin ve geçmişin rövanşlarının sahnesi olamayacağını belirten Dikbayır, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye umut olması gereken bir partinin, atanarak makama gelen bir kişinin kişisel hesaplaşmaları uğruna kutuplaşmanın, tasfiyelerin ve siyasi entrikaların içine sürüklenmesini doğru bulmuyorum. Benim itirazım Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil, Cumhuriyetin mirasını kendi siyasi varlığını sürdürmenin aracı haline getirenleredir. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum."

Kaynak: AA / İsa Toprak
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti

CHP'de ihraç edileceği konuşulan milletvekili, istifa etti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadir İnanır'ın da ablasıydı! Soner Arıca'nın annesi hayatını kaybetti

Kadir İnanır ve Soner Arıca'nın acı günü
Edin Visca yuvaya geri döndü

Geri döndü! Süper Lig'de bu transferi konuşmayan kalmayacak
Beşiktaş'ın hazırlık kampındaki rakipleri belli oldu

Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
Kocasının katlettiği Helin'in nasıl öldürüldüğünü kuzeni anlattı

Helin'in nasıl katledildiğini kuzeni gözyaşları içinde anlattı
Isparta'da park halindeki araçtan 2 gencin cesedi çıktı

Sır gibi ölüm! Bu araçtan iki gencin cenazesi çıktı
Kanarya Adaları'ndan uyuşturucu getiren şebeke çökertildi; 'Bebek yüzlü kurye' havalimanında yakalandı

Binlerce kilometre öteden geldikleri Türkiye'de böyle yakalandılar
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Gelme' dedi

Kılıçdaroğlu'na "Sen gelme" dedi