CHP'li Taşkın'dan İsrail'e Sert Eleştiriler

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CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında İsrail'in İran'a saldırılarını kınayarak, 'İsrail yönetimi adeta bölgesel bir savaşı tetikleyebilecek bir çılgınlık içerisindedir.' dedi.

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin, "İsrail yönetimi adeta bölgesel bir savaşı tetikleyebilecek bir çılgınlık içerisindedir." dedi.

Taşkın, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in uluslararası hukuku ve evrensel değerleri hiçe sayarak İran'a saldırı gerçekleştirdiğini anımsattı.

İsrail'in bölgeye istikrarsızlık ve şiddet yağdırmaya devam ettiğini dile getiren Taşkın, "İsrail yönetimi adeta bölgesel bir savaşı tetikleyebilecek bir çılgınlık içerisindedir." ifadesini kullandı.

Bunu engelleme gücüne sahip olduğu halde bu gücü kullanmayıp sessiz kalanları tarihin affetmeyeceğini vurgulayan Taşkın, Apartheid rejimine sahip İsrail'in mutlaka Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması ve hak ettikleri cezaları alması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
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