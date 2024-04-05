CHP'li Tanju Özcan: İnşallah 7. mazbatamı Ankara'dan alacağım

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Bolu'da 53 bin 881 oy alarak ikinci kez Belediye Başkanı seçilen CHP'li Tanju Özcan, mazbatasını törenle aldı. Törende konuşan Başkan Özcan, bir sonraki mazbatası için Ankara hedefini ortaya koydu.

MAZBATA KONUŞMASINDA ANKARA MESAJI

En yakın rakibine 24 bin 510 oy fark atan Tanju Özcan, ikinci kez Bolu Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Bolu Belediyesi Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Törene Özcan'ın yanı sıra yeni seçilen CHP'li belediye ve il genel meclis üyeleri ile çok sayıda partili de katıldı.

Mazbatasını aldıktan sonra açıklamalarda bulunan Özcan, "Bu benim 6. mazbatam. Önce onu ifade edeyim. 4 kez bu şehre hizmet etmek için milletvekili olarak seçilmiştim. 2. kez de belediye başkanlığı görevini üstlendik. Böylece Bolu Seçim Kurulundan aldığım 6. mazbatam bu. İnşallah 7. mazbatamı Bolu'dan değil Ankara'dan alacağım. Bu süreçte her daim yanımda duran örgütümüze, il başkanımıza, ilçe başkanımıza, değerli çalışma arkadaşlarıma ve tüm Bolu halkına şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah 2. dönemde hep birlikte daha güzel bir Bolu inşa edeceğiz" dedi.