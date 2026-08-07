Haberler

CHP'li Şimşek: 'Baba Dediler, Hançerlediler'

CHP'li Şimşek: 'Baba Dediler, Hançerlediler'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, partiden ayrılanların Kılıçdaroğlu'na 'Baba' dediğini, onu hançerlediklerini ve illeri paramparça ettiklerini söyledi. Ön seçim eleştirisi yaparak, örgüt yerine yapay zeka kullanıldığını iddia etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, partiden ayrılanların Kemal Kılıçdaroğlu'na bir zamanlar 'Baba' dediğini belirterek, "Baba dediler, hançerlediler. 'Baba ocağı' dediler illeri, ilçeleri paramparça edip gittiler" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Tekirdağ'da parti teşkilatlarını ziyaret etti. Ziyaretine Marmaraereğlisi ilçesinden başlayan Şimşek'i Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, CHP İlçe Başkanı Hakkı Alçan ile partililer karşıladı. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2010 ile 2023 yılları başkanlığı döneminde belediyelere 5 operasyon yapıldığını söyleyen Şimşek, "Dava açılan 5'i de beraat. ya sizin vicdanınıza soruyorum 2,5 yılda 39 operasyon, AK Parti'ye geçenler sırada. Öyle mi? Ama at sahibine göre kişner kardeşim. Genel merkez disiplini olmazsa, denetimi olmazsa lay lay lomla parti yönetilmez" dedi.

Özgür Özel'in 2 milyon üye ile ön seçim yapılmasını istediğini söyleyen Şimşek, "Eğer böyle bir niyetin varsa arkadaş kalırsın partide, 5 ay sonra kurultay var. Çıkarsın kantara görürsün boyunun ölçüsünü alır mısın, değil misin bu da yok. 26 Temmuz'a kadar kurultaya gitmezse Cumhuriyet Halk Partisi kapanır, böyle bir şey de yok. Çünkü mücbir sebep var ve bu sebepten dolayı orada zaman durur. Namus ve şeref sözü veriyorum; ön seçim yapacağım, yaptı mı yok. Ama sonra anladık ki, ön seçimi örgütle değil yapay zekayla yapmış. Yapay zekayla yaparsan böyle belediye başkanları çıkar" dedi.

'HANÇERLEDİLER'

Şimşek, partiden gidenlerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Baba' dediklerini belirterek, "Baba demediler mi? Baba dediler, hançerlediler. 'Baba ocağı' dediler illeri, ilçeleri paramparça edip gittiler. Buradan Marmaraereğlisi, Tekirdağ, Türkiye'ye soruyorum. Bu ilçeleri bu hale getirip yakıp yıkıp gidenlerin Kars, Kağızman'a, Batman'a, İstanbul'a, Konya'ya, Tekirdağ'a faydası olur mu? Bunlardan devlet adamı olur mu? Bunlardan olsa olsa korsan olur" ifadelerini kullandı.

CHP'den ayrılan ve Yeni Parti'ye katılan milletvekillerini geri gelmesinin onların özgür iradelerine kaldığını belirten Şimşek, "Onlar geri gelmezse, önümüzdeki seçimde daha fazlasıyla, daha yürekli, hizmete açık arkadaşlarımız yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha fazla sayıyla saflarında olacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti

Piyasalar karıştı! Sürpriz veri sonrası altın uçuşa geçti
Ev ve araba alacaklar dikkat! BDDK'dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem

BDDK'dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem
TİGAD 13. Dijital Medya Çalıştayı'nda ilk gün sona erdi! Gazeteciliğin geleceği Iğdır'da ele alındı

Gazeteciliğin geleceği TİGAD 13. Dijital Medya Çalıştayı'nda konuşuldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bolu Dağı Tüneli'nde korkutan yangın: Ankara istikameti ulaşıma kapandı

Tünelde korkutan yangın: Trafik kapandı; kilometrelerce kuyruk oluştu
Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın

Bir babanın en zor günü! Dizlerinin üzerine çöküp feryat etti
Emlakçı tarafından dolandırıldığını öne süren kadın intihar girişiminde bulundu

Çatıya çıkıp tek bir kişinin ismini verdi! Kadının iddiası vahim
Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez

Törene damga vuran "ahbap çavuş" çıkışı
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi

Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
Son anketten ezber bozan sonuçlar! İki partinin tarihi oy kaybı var

Son anketten ezber bozan sonuçlar! İki partinin tarihi oy kaybı var