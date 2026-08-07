CHP'li Şimşek: 'Baba Dediler, Hançerlediler'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, partiden ayrılanların Kemal Kılıçdaroğlu'na bir zamanlar 'Baba' dediğini belirterek, "Baba dediler, hançerlediler. 'Baba ocağı' dediler illeri, ilçeleri paramparça edip gittiler" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Tekirdağ'da parti teşkilatlarını ziyaret etti. Ziyaretine Marmaraereğlisi ilçesinden başlayan Şimşek'i Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, CHP İlçe Başkanı Hakkı Alçan ile partililer karşıladı. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2010 ile 2023 yılları başkanlığı döneminde belediyelere 5 operasyon yapıldığını söyleyen Şimşek, "Dava açılan 5'i de beraat. ya sizin vicdanınıza soruyorum 2,5 yılda 39 operasyon, AK Parti'ye geçenler sırada. Öyle mi? Ama at sahibine göre kişner kardeşim. Genel merkez disiplini olmazsa, denetimi olmazsa lay lay lomla parti yönetilmez" dedi.

Özgür Özel'in 2 milyon üye ile ön seçim yapılmasını istediğini söyleyen Şimşek, "Eğer böyle bir niyetin varsa arkadaş kalırsın partide, 5 ay sonra kurultay var. Çıkarsın kantara görürsün boyunun ölçüsünü alır mısın, değil misin bu da yok. 26 Temmuz'a kadar kurultaya gitmezse Cumhuriyet Halk Partisi kapanır, böyle bir şey de yok. Çünkü mücbir sebep var ve bu sebepten dolayı orada zaman durur. Namus ve şeref sözü veriyorum; ön seçim yapacağım, yaptı mı yok. Ama sonra anladık ki, ön seçimi örgütle değil yapay zekayla yapmış. Yapay zekayla yaparsan böyle belediye başkanları çıkar" dedi.

'HANÇERLEDİLER'

Şimşek, partiden gidenlerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Baba' dediklerini belirterek, "Baba demediler mi? Baba dediler, hançerlediler. 'Baba ocağı' dediler illeri, ilçeleri paramparça edip gittiler. Buradan Marmaraereğlisi, Tekirdağ, Türkiye'ye soruyorum. Bu ilçeleri bu hale getirip yakıp yıkıp gidenlerin Kars, Kağızman'a, Batman'a, İstanbul'a, Konya'ya, Tekirdağ'a faydası olur mu? Bunlardan devlet adamı olur mu? Bunlardan olsa olsa korsan olur" ifadelerini kullandı.

CHP'den ayrılan ve Yeni Parti'ye katılan milletvekillerini geri gelmesinin onların özgür iradelerine kaldığını belirten Şimşek, "Onlar geri gelmezse, önümüzdeki seçimde daha fazlasıyla, daha yürekli, hizmete açık arkadaşlarımız yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha fazla sayıyla saflarında olacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı