CHP'li Seyit Torun, Boğazlıyan Belediyesi'nin deprem yardımlarını seçim rüşvetine çevirdiğini iddia etti

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Boğazlıyan İlçe Belediyesi'nin depremzedeler için toplanan yardımların seçim döneminde bedelsiz olarak marketler üzerinden dağıtılacağı iddialarını takip edeceklerini söyledi. Torun, belediyenin deprem yardımlarını seçim rüşvetine dönüştürmeye çalıştığını belirtti.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, "Yozgat'ın Boğazlıyan İlçe Belediyesinin depremzedeler için toplanan yardımları seçim döneminde marketler üzerinden bedelsiz dağıtacağı" yönündeki iddiaların takipçisi olacaklarını söyledi.

Torun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Boğazlıyan Belediyesi bünyesinde depremzedeler için toplanan yardımların "önce ücretsiz olarak marketlere verildiği" iddiasını dile getirdi.

CHP'li Torun, Belediyenin marketlere, "Bu mallar için şimdi bir ücret almayalım, seçim zamanı ihtiyaç sahiplerine vereceğimiz fişler karşılığı bedelsiz mal verin" teklifinde bulunduğunu öne sürdü.

İddialarla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirten, bir belediye çalışanı ile esnaf arasında konuyla ilgili yazışmaları ve savcılığa verilen ifadeleri okuyan Torun, "Belediye, deprem yardımlarını seçim rüşvetine çevirmeye çalışıyor. Boğazlıyan ilçesindeki deprem yardımlarına ilişkin iddianın takipçisiyiz." dedi.