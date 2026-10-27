CHP'li Sevda Erdan Kılıç, Mekke savunma anlaşmasındaki belirsizliklere dikkat çekti

CHP Grup Başkan Vekili Sevda Erdan Kılıç, Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili, "Bugün önümüzdeki anlaşmada açıklığa kavuşturulması gereken ciddi meseleler vardır" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Sevda Erdan Kılıç, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Kılıç, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin, "CHP olarak bölge ülkelerinin güvenliklerini sağlayacak ortak bir savunma kapasitesi geliştirmesini önemsiyoruz. Ancak söz konusu ülkemizin güvenliği, askerimizin hayatı ve Türkiye'nin geleceği olduğunda hiçbir anlaşmaya açık çek vermemek gerekiyor. Savunma anlaşmalarında asıl mesele, barış zamanlarında verilen sözler değil; savaş ihtimali doğduğunda kimin hangi kararı vereceğidir. Bugün önümüzdeki anlaşmada açıklığa kavuşturulması gereken ciddi meseleler vardır. CHP olarak çekincelerimizi hem Dışişleri Komisyonu'nda hem de Genel Kurul aşamasında bütün hukuki ve askeri boyutlarıyla dile getireceğiz. İtirazlarımızı, önerilerimizi ve gerekli şerhleri ortaya koyacağız. Özellikle Meclis'in anayasal yetkisinin korunmasını, askeri yükümlülüklerinin sınırının belirlenmesi ve Türkiye'nin bağımsız karar alabilme iradesinin bağlayıcı güvencelere kavuşturulmasını istiyoruz. Bu anlaşmanın taşıdığı imkanları elbette görüyoruz ama beraberinde getireceği riskleri de görmezden gelemeyiz. Pakistan'ın, Hindistan ve Afganistan ile Suudi Arabistan'ın ise Yemen'de yaşadığı sorunlar ortadadır. Yarın bu ülkelerden biri yardım istediğinde ne olacaktır? Mehmetçik doğrudan Türkiye'nin ulusal çıkarını ilgilendirmeyen bir savaşın tarafı mı yapılacaktır? Anlaşmanın ikinci maddesindeki 'derhal yardım' yükümlülüğünün kapsamı belirsizdir. Bu yardım; silah desteği, istihbarat paylaşımı mı yoksa asker göndermek midir?" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı