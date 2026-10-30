CHP'li Sarıbal Cumhuriyet'in özünü laik, demokratik, sosyal hukuk devleti saydı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, " Türkiye Cumhuriyeti'nin özü; laik, demokratik ve sosyal hukuk devletidir. İşte Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği ve bu ayaklar üzerinde şekillenmesini istediği Cumhuriyet'in özelliği budur" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Sarıbal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, " Türkiye Cumhuriyeti'nin özü; laik, demokratik ve sosyal hukuk devletidir. İşte Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği ve bu ayaklar üzerinde şekillenmesini istediği Cumhuriyet'in özelliği budur. Bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti'ni laiklikten, demokrasiden, sosyal devletten, hukuk devletinden ayrı düşünemeyiz. Bir bütün olarak bunu görebilmeliyiz, el, parmaklar, bünye gibi görmek zorundayız" dedi.

'BUGÜN DEMOKRASİ VAR MI; ASLA'

Demokrasinin ifade özgürlüğü, seçme ve seçilme hakkı, eşit yurttaşlık gibi unsurları içerdiğini ve Cumhuriyet'in temel dinamiklerinden biri olduğunu kaydeden Sarıbal, "Bugün demokrasi var mı; asla. Sadece sandık, sandıktan çıktıktan sonra halkın seçtiği belediyelere bile el konuluyorsa, halk sokakta yürüyüş hakkını, ifade hakkını kullanamıyorsa, bir Cumhurbaşkanı yüz binlerce insan hakkında sosyal medya yüzünden soruşturma açıyorsa demokrasiden bahsedemezsiniz. Demokrasi, temel insan hakları, bireysel hak ve özgürlükler ve bütün bunları koruyan, kollayan, var eden, büyüten demokrasi; niye söylüyorum, çünkü yok. Cumhuriyetin temel taşı olduğu için söylüyorum. Sosyal devlet, yoksulun yoksulluğunu, işsizin işsizliğini, çaresizin çaresizliğini kullanarak siyasete malzeme etmek, sadaka vermek değil. Onu yurttaş, insan, kendin gibi görebilme iradesidir. Sosyal devlet, 86 milyon yurttaşa insanca yaşamını sürdürebileceği bir olanak sağlamaktır" diye konuştu.

Cumhuriyetin kuruluş yıllarında uygulanan tarım politikalarını anlatan Sarıbal, bu yıllarda kurulan fabrikaların özelleştirildiğini ve sonrasında kapandığını söyledi. Sarıbal, Atatürk dönemindeki tarım, sanayi ve kalkınma politikaları ile bugünü kıyaslayarak hükümete eleştiride bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı