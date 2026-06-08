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CHP Sözcüsü Sarı: "Kemal Kılıçdaroğlu, yarın TBMM'de grup toplantısını gerçekleştirecek"

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CHP Sözcüsü Müslüm Sarı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın TBMM'de grup toplantısı yapacağını duyurarak, parti içi disiplin ve birliğe vurgu yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Müslüm Sarı, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yarın TBMM'de grup toplantısını gerçekleştirecek; tüm genel başkanların yaptığı gibi partimize ve halkımıza hitap edecektir. Sayın genel başkanımız, partimizin birlik ve bütünlüğünün en önemli temsilcisidir" dedi.

CHP Sözcüsü Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yarın TBMM'de grup toplantısını gerçekleştirecek; tüm genel başkanların yaptığı gibi partimize ve halkımıza hitap edecektir. Sayın genel başkanımız, partimizin birlik ve bütünlüğünün en önemli temsilcisidir. Tüm partililerimizi sorumluluk bilinciyle hareket etmeye, kurallara, teamüllere ve parti içi disipline uygun davranmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ortaya çıkabilecek her türlü olumsuzluğun saygısızlık olarak değerlendirileceğine değinen Sarı, "Ülkemizin kurucu partisine ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihsel mirasına yönelik bir saygısızlık olarak değerlendirilecektir. Özellikle milletvekili arkadaşlarımızın TBMM'nin yüce çatısı altında sağduyulu, dikkatli ve itidalli bir tutum sergileyeceğine olan inancımız tamdır. Ülkemizin ve partimizin geleceği açısından önem taşıyan bu toplantıya tüm partililerimiz davetlidir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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