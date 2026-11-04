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CHP'li Sarı, 241 kişilik listenin açıklanmasını ve Meclis komisyonunu istedi

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CHP'li Sarı, 241 kişilik listenin açıklanmasını ve Meclis komisyonunu istedi
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CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında 241 kişilik listenin açıklanmasını ve siyasette arınma yapılmasını istedi. Sarı, tüm partilerin belediyelerinin Meclis komisyonuyla yolsuzluk açısından denetlenmesini istedi.

CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı, "Arınmayı, bütün kamu kurum ve kuruluşlarda, siyasi partilerde, Meclis'te, bürokraside hep birlikte inşa edelim. Parti olarak ısrarlı bir şekilde arınma çağrısı yapıyoruz. Bu arınmaya en çok siyasetin ihtiyacı var" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin Sarı, "Fon vurgunuyla ilgili krizi Meclis'te dile getirdiğimizde AKP'li Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, 'Sizin belediyelerinizde yolsuzluk var, onları araştıralım' dedi. Biz de katılıyoruz. Belediyelerde yolsuzluk olabilir. O yüzden tüm siyasi partilerin belediyelerini Meclis'te kuracağımız bir komisyon ile yolsuzluk, hırsızlık, usulsüzlükleri adil bir şekilde denetleyelim. Tespit ettiğimiz konuları mahkemeye aktaralım. Meclis bütün denetim yetkisini kullanarak bakanlıkları, belediyeleri denetlemeli ve kamu kurum kuruluşlarında neler olduğunu denetlemeliyiz" dedi.

'LİSTE AÇIKLANSIN'

Sarı, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin soruşturmayla ilgili de "Israrlı bir şekilde kamuoyuna yansıyan 241 kişilik bir listeden bahsediliyor. Bu liste Cumhurbaşkanlığındaysa bu liste açıklansın. Muhalefet milletvekilleri diyor ki, 'Elimizde liste var.' O zaman bu liste hangi muhalefet partisindeyse açıklansın. Liste açıklansın ki bu ülkenin aklanması için bir yol haritasını hep birlikte belirleyelim. Arınmayı, bütün kamu kurum ve kuruluşlarda, siyasi partilerde, Meclis'te, bürokraside hep birlikte inşa edelim. Parti olarak ısrarlı bir şekilde arınma çağrısı yapıyoruz. Bu arınmaya en çok siyasetin ihtiyacı var. Ne krizi olursa olsun siyasi platform ne yazık ki krizin dışında bırakılıyor, siyasi ayak hiçbir zaman açıklanmıyor. Ancak bugün yaşanan krizin, yokluğun, açlığın, sefaletin esas sorumlusu karar alma mercii. 25'inci bütçe yapılıyor ve AKP iktidarı 25 yıldır bu ülkeye bütçe hazırlıyor. Hep sabır, gelecek vadediyor ancak huzur ve refahı yaşatmıyor. Bunun sorumlusu siyasiler ise hep beraber onlardan hesap soracağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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