Haberler

CHP'li Şahbaz: Kütahya Hastaneleri Arasındaki Protokol Mevzuata Aykırı

CHP'li Şahbaz: Kütahya Hastaneleri Arasındaki Protokol Mevzuata Aykırı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kütahya Şehir Hastanesi arasındaki mal ve hizmet alım protokolünün Kamu İhale Kanunu'na aykırı olduğunu belirtti. Şahbaz, protokol nedeniyle Evliya Çelebi Hastanesi'nin niteliğini kaybedeceğini savundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Kamu İhale Kanunu'na tabi olan Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, bu kanuna tabi olmayan Kütahya Şehir Hastanesi ile mal ve hizmet alımı için protokol yapması mevzuata aykırıdır." dedi.

Şahbaz, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kütahya Şehir Hastanesi arasındaki işbirliği protokolünü eleştirdi.

Bazı sağlık hizmetlerinin kullanım alanlarının, Kütahya Şehir Hastanesine devredileceğini ifade eden Şahbaz, protokol sebebiyle Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin niteliğini kaybedeceğini ileri sürdü.

CHP'li Şahbaz, söz konusu protokolün 6428 sayılı kanun ile 2018 sayılı genelgeye uygun olmadığını savunarak, şunları kaydetti:

"Genelge, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi sağlık kurumları arasındaki hizmet ve mal durumlarını düzenlemektedir. Kamu İhale Kanunu'na tabi olan Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, bu kanuna tabi olmayan Kütahya Şehir Hastanesi ile mal ve hizmet alımı için protokol yapması mevzuata aykırıdır."

Söz konusu şehir hastanesinin yapım ve işletmesiyle ilgili sözleşmede değişiklik yapılmadan, bir özel şirkete 400 yataklı eğitim ve araştırma hastanesinin bedelsiz olarak devredileceğini öne süren Şahbaz, bu uygulamadan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de korkutan deprem! İstanbul'da da büyük panik yaşandı
Bakan talimat verdi! Uçaklarda su artık bedava olacak

Bakan talimatı verdi! Uçaklarda artık bedava olacak
Manifest konserine 'teşhircilik' soruşturması

Tartışma yaratan +18 konser savcılığı harekete geçirdi
Minderini kaldıran kadın, dehşet verici manzarayla karşılaştı

Minderini kaldıran kadın, dehşet verici manzarayla karşılaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış Yarkadaş'a canlı yayında tehdit mesajı! Gürsel Tekin'den destek gecikmedi

Canlı yayında skandal tehdit! Gürsel Tekin'den destek gecikmedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.