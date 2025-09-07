CHP'li Şahbaz: Kütahya Hastaneleri Arasındaki Protokol Mevzuata Aykırı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Kamu İhale Kanunu'na tabi olan Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, bu kanuna tabi olmayan Kütahya Şehir Hastanesi ile mal ve hizmet alımı için protokol yapması mevzuata aykırıdır." dedi.

Şahbaz, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kütahya Şehir Hastanesi arasındaki işbirliği protokolünü eleştirdi.

Bazı sağlık hizmetlerinin kullanım alanlarının, Kütahya Şehir Hastanesine devredileceğini ifade eden Şahbaz, protokol sebebiyle Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin niteliğini kaybedeceğini ileri sürdü.

CHP'li Şahbaz, söz konusu protokolün 6428 sayılı kanun ile 2018 sayılı genelgeye uygun olmadığını savunarak, şunları kaydetti:

"Genelge, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi sağlık kurumları arasındaki hizmet ve mal durumlarını düzenlemektedir. Kamu İhale Kanunu'na tabi olan Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, bu kanuna tabi olmayan Kütahya Şehir Hastanesi ile mal ve hizmet alımı için protokol yapması mevzuata aykırıdır."

Söz konusu şehir hastanesinin yapım ve işletmesiyle ilgili sözleşmede değişiklik yapılmadan, bir özel şirkete 400 yataklı eğitim ve araştırma hastanesinin bedelsiz olarak devredileceğini öne süren Şahbaz, bu uygulamadan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.