Haberler

CHP'li Pala, sağlıkta şiddetin önlenmesi için etkili yasal düzenleme gerektiğini söyledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, sağlıkta şiddeti önlemek amacıyla 13 yıl önce kurulan Meclis araştırma komisyonunun önerilerinin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Pala, son günlerde artan sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çekti.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, sağlıkta şiddeti önlemek için etkili bir yasal düzenlemenin ve 13 yıl önce kurulan Meclis araştırma komisyonunun önerilerinin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Pala, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.

Gaziantep'te bir hastanede görev yapan Doktor Ersin Arslan'ın 2012'de bir hasta yakını tarafından öldürülmesi nedeniyle 17 Nisan'ın Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü ilan edildiğini anımsatan Pala, yaşanan şiddet olaylarında hayatını kaybeden tüm doktor ve sağlık çalışanlarını andı.

Sağlıkta şiddete karşı 13 yıl önce kurulan Meclis araştırma komisyonunun 66 önerisinin hiçbirinin hayata geçirilmediğini, bu konuda verilen kanun tekliflerinin gündeme alınmadığını ileri süren Pala, sağlıkta çok ciddi bir şiddet olgusuyla karşı karşıya kalındığını belirtti.

CHP'li Pala, "sağlık çalışanlarının, okullarda yaşanan şiddet olayları gibi durumlara maruz kalarak yaşamlarını yitirmeleri durumunda sorumlunun iktidar olacağını" savunarak, sağlıkta şiddeti önlemek için etkili bir yasal düzenlemenin ve 13 yıl önce kurulan Meclis araştırma komisyonunun önerilerinin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA / Gazi Nogay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

