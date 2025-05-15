CHP'li Pala: Cezaevlerinde Sağlık Sorunları Kriz Boyutunda

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, cezaevlerinin çoğunda hem tutuklu hem de hükümlülerin sağlık hizmetlerine erişimiyle ilgili sıkıntılar olduğunu ileri sürdü.

Pala, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından düzenlenen izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan 70'in üzerindeki üniversite gencinin de aralarında bulunduğu hükümlü ve tutukluları ziyaret ettiğini, onlardan sağlık sorunlarına ilişkin mektuplar aldığını ifade etti.

Cezaevlerinin bir bölümünde tutuklu ve hükümlülerin tecrit koşullarında bulunmaya zorlandığını ve sağlık konusunda önemli sorunlar yaşadıklarını iddia eden Pala, cezaevlerindeki tecrit koşullarının düzeltilmesini istedi. Pala, "Kişinin uzun zaman yalnız kalması, insan olmak adına istendik bir durum değil. Özellikle hükümlüler, bir ceza çekmek için cezaevlerindeyken onlara ayrıca tecrit koşullarında orada barındırmak insan haklarına aykırı." dedi.

Cezaevlerinin çoğunda hem tutuklu hem de hükümlülerin sağlık hizmetlerine erişimle ilgili sıkıntıları olduğunu ileri süren Pala, bir hastalık durumu söz konusu olduğunda hekime çıkmak istediklerinde uzun zaman beklediklerini iddia etti.

Pala, bir cezaevindeki hükümlünün kendisine sağlık sorunuyla ilgili ulaştığını, cezaevinden hastaneye sevk koşullarının gecikmesi nedeniyle hastalığında ciddi problem yaşadığını anlattığını söyledi. Pala, kronik hastaların ilaçlarına erişimleri ile ilgili ciddi problemler olduğunu ileri sürdü.

Saraçhane gösterileri başta olmak üzere düzenlenen gösterilerde gözaltına alınan kişilerin sağlık kontrol muayenelerinin hem uluslararası düzenlemelere hem de Türkiye'deki yasal düzenlemelere göre bazen uygun yapılmadığı iddiasında bulunan Pala, sağlık hizmetlerine erişimlerinin önündeki engellerin kaldırılması için Adalet ve Sağlık bakanlıklarına çağrıda bulundu.