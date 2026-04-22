CHP'li Öztürkmen, Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin sorunlarının çözülmesini istedi

Güncelleme:
CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın sorunlarına dikkat çekerek, personelin genel hizmet sınıfına geçirilmesi sözünün tutulmadığını belirtti ve mevcut yapının sürdürülemeyeceğini ifade etti.

Öztürkmen, "Görevde yükselme imkanlarının sınırlı olması, kariyer planlamasının yeterince sağlıklı yürütülememesi ve farklı statüler arasındaki özlük ve mali hak farklılıkları, kamu hizmetinde bütünlük ve çalışma barışı açısından olumsuzluklar doğurmaktadır. Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın mevcut yapısıyla devam etmesi mümkün değildir." dedi.

Öztürkmen, Meclis'te, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Eğitim ve Çalışanları Sendikası yöneticileriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, "Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nda çalışanların Genel Hizmet Sınıfı'na geçirileceği" sözünün verildiğini ancak bu sözün tutulmadığını söyledi.

Konuya ilişkin çok sayıda kanun teklifi ve soru önergesi verdiklerini belirten Öztürkmen, Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın sahipsiz bırakıldığını ileri sürdü.

Öztürkmen, Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin görev tanımlarının büyük ölçüde belirsizliğini koruduğunu ve bunların, uygulamada "amirin verdiği işleri yapar" anlayışı çerçevesinde yürütüldüğünü iddia ederek, bu durumun mobbing unsuru olarak kullanıldığını ve çalışma hayatında çeşitli mağduriyetlere yol açtığını savundu.

Yaklaşık 200 bin personelin eğitim durumu, mesleki niteliği ve fiilen yürüttüğü görevler ile mevcut kadro statüsü arasında uyumsuzluk bulunduğunu anlatan Öztürkmen, "Görevde yükselme imkanlarının sınırlı olması, kariyer planlamasının yeterince sağlıklı yürütülememesi ve farklı statüler arasındaki özlük ve mali hak farklılıkları, kamu hizmetinde bütünlük ve çalışma barışı açısından olumsuzluklar doğurmaktadır. Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın mevcut yapısıyla devam etmesi mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Öztürkmen, konuya ilişkin 2024 yılında sunduğu kanun teklifinin hala komisyonda beklediğini belirterek, bu durumu eleştirdi.

Kaynak: AA / Meriç Ürer
