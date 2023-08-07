CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, tüzük değişikliği önerilerinin sayısının 10 bini aştığını açıkladı. Öztrak ayrıca gelir dağılımının bozulduğunu ve enflasyonun vatandaşın en çok kullandığı gıdalarda arttığını belirtti.

CHP'li Öztrak: Tüzük değişikliği önerisi 10 bini aştı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Tüzük çalışmalarımız büyük bir hızla ve üyelerimizin katılımına açık olarak sürüyor. Şu ana kadar partimize intikal eden tüzük değişikliği önerilerinin sayısı 10 bini aşmış durumda" dedi.

CHP'li Öztrak, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Öztrak, CHP Kadın Kolları'nın başlattığı 'Pazar Yeri Yangın Yeri' projesine ilişkin, "81 il ve 973 ilçede semt pazarlarında açılacak stantlarda, vatandaşın derdini dinleyecekler. Mutfaktaki yangının sebebinin hükümet olduğunu anlatacaklar. Genel başkanımız da bu hafta sonunda Erzincan'daydı. Çiftçinin, esnafın sorununu konuştu. Paramızın artan enflasyon karşısında nasıl değer yitirdiğini anlattı. Erzincanlılardan yerel seçimde CHP adayına desteklerini istedi. Yerel seçim sürecini meydanlarda başlattı" dedi.

Basın mensuplarını sorularını yanıtlayan Öztrak, tüzük değişikliğine yönelik çalışmalarla ilgili, "Genel Başkanımız uygun gördüğü zamanda uygun gördüğü konularla ilgili gerekli açıklamaları tabii ki yapacaktır. Tüzük çalışmalarımız büyük bir hızla ve üyelerimizin katılımına açık olarak sürüyor. Parti üyelerimiz katkılarını internette açtığımız platformda bize bildiriyorlar. Şu ana kadar partimize intikal eden tüzük değişikliği önerilerinin sayısı 10 bini aşmış durumda. Görüş bildirme süresi 10 Eylül'e kadar sürecek. Genel Başkan Yardımcımız Zeynel Emre başkanlığında bir heyet de bu önerilerin hepsini tek tek değerlendiriyor. Dünyada sosyal demokrat partilerdeki uygulamalarla ilgili incelemelerini sürdürüyorlar" ifadelerini kullandı.