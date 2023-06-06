CHP'li Öztrak: Kongreler sürecinin başlatılmasına karar verdik

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Parti Meclisi toplantımızda yapılan değerlendirmeler ışığında kongreler sürecinin bugün başlatılmasına ve mevzuattaki asgari süreler dikkate alınarak hızla tamamlanmasına karar verdik" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında ilk kez toplanan yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK), basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK sonrası genel merkezde basın açıklaması yaptı. Öztrak, dün atanan MYK üyelerinin her birinin kendi alanında uzman isimlerden oluştuğunu söyledi. Öztrak, "Hükümet, devletin tüm imkanlarını ve gücünü bu seçimleri kazanmak için pervasızca kullandı. Böyle bir kampanya sürecinde başta Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok çalıştık. Her 2 seçmenden biri oyunu Kemal Kılıçdaroğlu'na verdi, 25 milyon 504 bin 724 yurttaşımızın oyunu aldık. Ancak istediğimiz sonuca ulaşamadık. Ama yılgınlığa, umutsuzluğa kapılmadan bize oy veren 25,5 milyon yurttaşımız başta olmak üzere tüm yurttaşlarımızın hakkına hukukuna sahip çıkacağız" dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztrak, Kılıçdaroğlu'un istifa etmeyi düşünüp düşünmediği ve İmamoğlu ile arasında koltuk savaşı olduğu iddiasıyla ilgili soruya, "CHP bir çadır partisi değildir. Dünyada gerçekten eşine az rastlanır bir maziye sahip olan asırlık bir partidir. ve bu partide kimse tek başına aklına estiği gibi tek başına bir karar alamaz. Bütün kararlar partinin yetkili kurullarında tartışılarak alınır. İkinci sorunuza ilişkin olarak; Genel Başkanımız Büyükşehir il ve ilçe belediye başkanlarıyla, partimizin il ve ilçe başkanlarıyla, örgütümüzün kadın ve gençlik kolları başkanlarıyla, tüm seçilmişlerimizle sorunlar hakkında istişarelerde bulunur. Bu istişarelerden farklı sonuçlar çıkarmaya çalışmamak gerekir" dedi.