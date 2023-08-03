CHP'li Öztrak: Dijital platform, nefret suçuna ortak oluyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Atatürk konulu dizinin yayınlanmaması kararına ilişkin, "Söz konusu karar; dijital platformun, ülkemizin ve partimizin kurucusu büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e karşı işlenen nefret suçuna ortak olması anlamına gelir" dedi.

CHP'li Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Atatürk'ü konu alan bir dizi filmin yayınlanacağı dijital platformun, sonradan aldığı yayınlamama kararına ilişkin, "Dün bu platformun yöneticileri, dizinin sadece ülkemizde TV'de ve sinemalarda gösterilmesine karar verildiğini açıkladı. Bu kararın, bir süredir Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında nefret söylemi içeren yakışıksız ifadeler kullanan, bu projeye karşı lobi yaptığı da bilinen Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin baskısıyla alındığı iddiaları var. Ayrıca bu kuruluşun, ABD ve Avrupa'daki Ermenileri de Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarını da temsil etmediğini biliyoruz. Söz konusu karar; dijital platformun, ülkemizin ve partimizin kurucusu büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e karşı işlenen nefret suçuna ortak olması anlamına gelir. Bunu en sert şekilde kınıyoruz ama bu işin esas sorumlusu olan Dışişleri Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama gelmemesini de hayretle karşılıyoruz. Eğer karar bu şekilde uygulanacaksa şimdiden duyuralım; örgütümüzü, üyelerimizi ve tüm milletimizi bu platformu boykot etmeye ve platformdaki üyeliklerini sonlandırmaya davet edeceğiz" diye konuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nca açıklanan enflasyon oranlarına değinen Öztrak, "Türkiye, 2023'te tüketici enflasyonunda dünyada 6'ncı sırada. Enflasyonun gelecek seyrini gösteren çekirdek enflasyon rakamlarındaki yıllık artış ise yüzde 60'a dayandı. Üretici enflasyonu, bu ay yüzde 8'i aştı. Bütün bunlar Merkez Bankası'nın yıl sonu için ilan ettiği yüzde 58 enflasyon hedefinin bile tutmasının zor olduğunu gösteriyor. Dar ve sabit gelirlilerin en önemli harcaması olan gıdada enflasyon 35 aydır kesintisiz artıyor" dedi.