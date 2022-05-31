CHP'li Özkoç, "Kılıçdaroğlu aday olursa CHP'de genel başkan kim olacak?" sorusunu yanıtladı - Haberler

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adaylığı için ismi başta geçenler arasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu var. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı henüz net değil fakat CHP'den Kılıçdaroğlu sonrası kulisleri de yapılmaya devam ediyor.

MUHTEMEL SENARYOYU DEĞERLENDİRDİ

Gerçek Gündem'den Elif Ünsal'a konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumundaki muhtemel senaryoyu değerlendirdi. Özkoç, "CHP'nin genel başkanını her zamanki gibi kurultay belirler" dedi.

"KİMLERİN ADAY OLACAĞINI SÖYLEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Adayların kim olacağını söylemenin mümkün olmadığını ifade eden Özkoç, sözlerini şöyle sürdürdü: "CHP böyle bir sürece girdiği zaman kongrelerini tamamlar, kurultaya hazırlığını yapar ve adaylar ortaya çıkar. Bugünden o adayların kim olacağı, kimlerin aday olma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün değil.

"KİM GELİRSE ONUNLA YOL YÜRÜMEYE DEVAM EDERİZ"

O günkü siyasi konjonktüre göre de belirlenir. O gün geldiğinde kongre delegelerinin en çok teveccühünü alan aday CHP'nin genel başkanı olur ve biz de onunla birlikte yolumuzu yürümeye devam ederiz. CHP'nin içerisinde genel başkanlığa aday olabilecek çok değerli, çok birikimli arkadaşlarımız var. O zaman kendileri de aday olup çıkarlar, biz de yeni genel başkanı hep birlikte görürüz."

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