CHP'li Özkoç gösterdi! Fuat Oktay'ın uyuşturucu ile yakalanan isimle çekilen fotoğrafları Meclis'te büyük tartışma yarattı

TBMM'deki bütçe görüşmeleri bir hayli gergin geçiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, 100 kilo uyuşturucu ile yakalanan eski Brüksel Büyükelçiliği Basın Müşaviri Veysel Filiz ile çekilmiş fotoğraflarını gösteren CHP'li Engin Özkoç, "Siz telefon edip Filiz'in serbest bırakılmasını istediniz mi?" diye sordu. Özkoç'un sorusu Meclis'te tansiyonu yükseltirken, Oktay soruya "Kamuya ve basına açık bir toplantıda, kalabalıkta bir fotoğraf çektirmiş. Kendisini hiç tanımam" yanıtını verdi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler yapıldı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a "Siz kendiniz, Veysel Filiz denilen 100 kilo eroin ile yakalanan kişi ile ilgili telefon edip de 'Serbest bırakın' dediniz mi, demediniz mi?" diye sordu.

FUAT OKTAY: KENDİSİNİ HİÇ TANIMAM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ise Veysel Filiz konusundaki soruya şöyle yanıt verdi; "Ben ne gösterdiğiniz o resmin kim olduğunu anladım ne de o kendi aranızda, amigolarınız ile bağırmanızı anladım. Şimdi anlıyorum ki bir isim. Veysel Filiz mi, neydi? Filiz diye bir isim. Buradan açık ve net şekilde ifade ediyorum. Kamuya ve basına açık bir toplantıda, kalabalıkta bir fotoğraf çektirmiş. Bir, kendisini hiç tanımam. Ne öncesinde ne sonrasında kendisiyle hiçbir irtibatım, herhangi bir konuyla olmamıştır. O fotoğraflara da ben bakarım. İşlediği veya karıştığı, kamuya ve basına açık olan bir yerde bir fotoğraf çektiriyor ve birisi size merhaba diyor. Ne öncesinde ne sonrasında tanırım. Kendisiyle öncesinde de sonrasında da hiçbir irtibatım olmamıştır. İşlediği veya karıştığı hiçbir suç veya mahkemeye, tutuklanmasıyla ilgili hiçbir makam, mevki ve şahsı aramam, asla irtibat kurmam söz konusu olmamıştır, olamaz ve bundan sonra da söz konusu olamayacağını buradan net şekilde ifade ederim."

ÖZKOÇ: BU RESİM GİBİ DAHA 4-5 TANE RESİM VAR

CHP'li Özkoç ise Oktay'ın başka fotoğraflarını da göstererek, şunları kaydetti; "Ben size dönüp konuşarak söylüyorum, yalan söylediniz demek istemiyorum, ama gerçek dışı beyanda bulundunuz. Dediniz ki 'Bu Veysel Filiz ile kamuya açık alanda resim çektirdim'. Bu makamda çektirdiğiniz resim. Bu makamda çektirdiğiniz resim gibi daha 4-5 tane resim var. Yani az önce yalan söylediniz. Peki, AK Parti'nin siyaset akademisinde ders veriyordu. Bu Veysel Filiz AK Parti'nin Avrupalı Müslümanlar Girişimcisinin sözcüsüydü. Bu Veysel Filiz 100 kilo eroin ile yakalandı. Az önce doğruyu söylemediniz. Söylediğiniz sözün hiçbir karşılığı yoktur. Yazıklar olsun size."

ÖZGÜR ÖZEL DE FOTOĞRAFLARI TEK TEK GÖSTERDİ

Özkoç konuşurken, yanında oturan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Veysel Filiz ile Oktay'ın fotoğraflarını eline alarak tek tek gösterdi. Oktay bir kez daha söz alarak, "Bu resim benim makam odam değil, bir il ziyaretine gitmişiz. Kontrolümüzde olan bir ortam değil, dolayısıyla büyük ihtimal kamuya açık bir ortam" dedi.