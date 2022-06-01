CHP'li Özkoç: 6'lı masanın adayı hazır - Haberler

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdoaroğlu'na yönelttiği sorulara ilişkin, "Sen aday mısın, değil misin, önce onu açıkla. 6'lı masanın adayı hazır. Seçim gününü söyle, adayımızı açıklayacağız." dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ile Genel Başkan Danışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, TBMM'de ortak basın toplantısı düzenledi. Grup Başkan Vekili Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin TBMM grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelttiği 10 soruya yanıt verdi. Özkoç, Erdoğan ve kurmaylarının bugüne kadar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönelttiği tek bir soruya yanıt vermediğini söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da, düzenlemenin basın özgürlüğüne ve demokrasiye zarar vereceğini vurguladı.