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CHP'li Özel: İttifak sayesinde fazladan 40 vekil çıkarıyoruz

CHP'li Özel: İttifak sayesinde fazladan 40 vekil çıkarıyoruz

Politika Haberleri

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Bu iş birliği sayesinde en kötü ihtimalle Türkiye'de 40'a yakın fazla milletvekili çıkarıyoruz. Bu ittifak kıymetlidir" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, partisinin Karaman'da, Yunus Emre Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Millet İttifakı'nı anlatan Özgür Özel, şunları söyledi:

"Millet İttifakı, büyük mutabakatı gereğince, Karaman'da ittifak ortaklarımız bizi destekliyor. Örneğin benim ilimde 4'üncü sırada DEVA Partisi, Sayın Aliye Kavaf var. Ankara'da 3'üncü bölgede 3'üncü sıra Gelecek Partisi'ne ait. Bir başka ilimizde Saadet Partisi'nin kontenjanları var. Demokrat Parti'nin İstanbul'da kontenjanı var."

CHP'li Özel: İttifak sayesinde fazladan 40 vekil çıkarıyoruz

"İTTİFAKIMIZ KIYMETLİDİR"

İş birliğiyle 40 milletvekili daha fazla çıkaracaklarını ifade eden Özel, "Bu iş birliği sayesinde en kötü ihtimalle Türkiye'de 40'a yakın fazla milletvekili çıkarıyoruz. Daha doğrusu bıraksak saray tarafından ele geçirilecek 40 milletvekilini, en kötü ihtimal 35 milletvekili, Millet İttifakı'nda kalıyor. Bu sayede örneğin hiç ittifak yapmasak 300'e 300 beraber kalacaksak, şimdi 335'e 265'lik bir denge oluşacak. Bunun için bu ittifak kıymetlidir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Özgür Özel Türkiye Politika Haberler

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