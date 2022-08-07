CHP'li Özel: Gemi yolundan dönmezse mücadelemizi vereceğiz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İzmir'in Aliağa ilçesinde sökümü yapılması planlanan Brezilya donanmasına ait 'Nae Sao Paulo' uçak gemisi için mücadele edeceklerini belirterek, "Böyle bir ölüm ticaretine İzmir'in alet edilmesini kabul etmiyoruz. Asbestli gemileri kim nerede sökecekse söksün. Gemi yolundan dönerse ne ala ama dönmezse mücadelemizi vereceğiz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP İzmir İl Başkanlığı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve partililer katıldı. İzmir'in Aliağa ilçesinde sökümü yapılması planlanan Brezilya donanmasına ait 'Nae Sao Paulo' uçak gemisi için mücadele edeceklerini belirten Özel, "Aliağa'ya bünyesinde 900 tona yakın asbest bulunan Brezilya gemisi yola çıktı. Bugün Brezilya'daki bir hukuk süreci sonucunda gemiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı alındığını ancak geminin yolundan çevrilmediği söyleniyor. Bu süreci dikkatle takip ediyoruz. Kanser gemisinin Aliağa'ya gelmesine karşı çıktık, çıkmaya devam edeceğiz. 'Dünyada bu işi bir Hindistan bir Türkiye yapabiliyor' diye övünen bakana bunun övünülecek değil, utanılacak bir şey olduğunu söylüyoruz. Böyle bir ölüm ticaretine İzmir'in alet edilmesini kabul etmiyoruz. Asbestli gemileri kim nerede sökecekse söksün. Gemi yolundan dönerse ne ala ama dönmezse mücadelemizi vereceğiz" dedi.

"Erdoğan önümüzdeki hafta Akkuyu'ya gidip çalışmaları yerinde görüp Putin'e bilgi vereceğini söylüyor. Bu son derece sorunlu bir söz. 10 gündür süren bir muamma var. Akkuyu'daki Türk şirketinin sözleşmesi Ruslar tarafından feshedilmiş. Orada artık hiçbir Türk olmayacak. Olacak iş değil. CHP'nin bu anlaşmaya en başında itiraz ettiğini hatırlatmakta fayda var. Arazi bizden, satın alma garantisi bizden, inşaat yapılıyor. Nükleer gibi riskli bir enerji üretimi Türkiye topraklarında Rusya için yapılıyor. Enerjiyi de bize satıyorlar."