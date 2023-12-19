CHP'li Özel'den Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e: Aklını başına al, yoksa biz getiririz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tuzla Piyade Okulu'nda bazı teğmenlerin yakasına Atatürk fotoğrafı takmayı reddetmesi üzerine çıkan arbedenin ihraçlarla sonuçlanmasına tepki gösterdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e seslenen Özel, "Yaşar Güler ya aklını başına alacak ya da biz aklını başına getireceğiz" dedi.

Tuzla Piyade Okulu'ndaki 10 Kasım Atatürk'ü anma töreninde bir teğmenin yakasına Atatürk fotoğrafını takmayı reddettiği, diğer teğmenlerin tepkisi üzerine arbede yaşandığı öne sürülmüştü. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, olayı doğrulayarak 'Atatürk fotoğrafı' yerine 'bir fotoğraf' demeyi tercih etmiş ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söylemişti. Güler aynı zamanda, hem Atatürk fotoğrafını takmayı reddeden teğmenin hem de buna itiraz edenlerin görevden uzaklaştırıldıklarını aktarmıştı.

"YA AKLINI BAŞINA ALACAK YA DA..."

Söz konusu gelişmelerin üzerine X hesabından yayınladığı bir video ile Güler'e tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cemaatlere Atatürk'ün ordusunu açarsanız günü geldiğinde Atatürk'ün resmini takmayacak hadsizliği gösterirler. 15 Temmuz'dan hiç mi ders almadınız? Yaşar Güler ya aklını başına alacak ya da biz aklını başına getireceğiz" dedi.

"TEĞMENLERİN AVUKATLIĞINI YAPMAK SİZE Mİ DÜŞTÜ?"

Özel, açıklamasında şunları söyledi: "10 Kasım günü Tuzla Piyade Okulu'nda yaşananları dikkatle takip ediyorum. O gün yakalarına Atatürk rozeti takmayı reddeden üç teğmen ve bu üç teğmene itiraz eden dört tane arkadaşının yaşadıkları gündeme gelmişti. Bir soruşturma açıldığını duymuştum ve meseleyi o günden beri yakından takip ediyorum. Öğrendim ki, yedisi birden; amirleri ile birlikte açığa alınmışlar. Üç teğmenin, yakalarına Atatürk'ün rozetini takmayı reddedenlerin mazeretini beyan etmek, alenileştirmek ve savunmak da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e düşmüş. Diyor ki 'Yakalarına takmaları gereken resmi…' Ne resmi? Niye söylemiyorsun, Atatürk resmi diye de sadece 'resmi' diyorsun. 'Toplu iğne olmadığı için takmayan' savunmasını yapmak onların avukatlığını yapmak size mi düştü?

"4 TEĞMEN, ATATÜRK'ÜN RESMİNİ YAKASINA TAKMAYAN TARİKATÇILARA İTİRAZ EDİYOR"

'Ve onları itiraz edenleri de…' Onlara itiraz eden dört teğmen, Atatürk'ün ocağında, Atatürk'ün resmini yakasını takmayan tarikatçılara itiraz ediyor. Öyle toplu iğnenin yokluğundan olsa onu herkes bilir ve o ihtiyaç hemen giderilir. Onların ne niyette oldukları, niye takmadıkları ve esas olarak neyi amaçladıklarını elbette biliyorlar.

İşin daha pis kokan tarafı da ne biliyor musunuz? Bu açıklamadan 4-5 gün önce Yeni Şafak Gazetesi, 'teğmenler cuntası' diye haber yaparak, yakalarına Atatürk resmi takmayanları değil de onlara tepki gösterenleri 'cunta' diye yaftalayarak, FETÖ taktiklerine başvurmuş ve bugün ortaya çıkacak olan bu haberlerin psikolojik altyapısını hazırlamıştı.

"15 TEMMUZ'DAN HİÇ Mİ DERS ALMADINIZ?"

Tam da sorun burada işte. Siz bu tarikatlara, bu cemaatlere Atatürk'ün ordusunu açarsanız, onların orada yerleşmesine, onların orada yapılanmasına izin verirseniz, günü geldiğinde bunlar, Atatürk'ün resmini takmayacak hadsizliği gösterirler.

Siz ,15 Temmuz'dan hiç mi ders almadınız? 15 Temmuz'da Atatürk'ün resmini savunanlar değil Atatürk'ün resmini takmak istemeyenler, Atatürk'e husumet duyanlar, Atatürk'ten nefret edenler darbeye kalkıştı. Sonra ne oldu? Hepimiz apar topar Atatürk resimlerine sarıldınız. İktidar partisi bile hiç asmadığı resmi balkonlarından sallandırmaya başladı.

Şimdi Atatürk fotoğrafından rahatsızlık duyanlara yine yüz vermeye, yine onları bir şekilde şımartmaya, yine onları pohpohlamaya başladınız. Buna izin vermeyeceğiz. Bu meseleyi çok yakından takip ediyorum. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yapmış olduğu görevlerden, üstlendiği görevden, kendisine bağlı olan kuvvetlerden dolayı sakındığımız, saygı duyduğumuz birisinin bunu yapmasına tahammülümüz yoktur. Ya aklını başına alacak ya da biz onun aklını başına getireceğiz."