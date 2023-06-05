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Kılıçdaroğlu cephesinden istifasını isteyenleri küplere bindirecek sözler

Politika Haberleri

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan istifa çağrılarıyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Özgür Özel, "Ben Kılıçdaroğlu istifa etsin diye bir tartışma duymuyorum. Sosyal medyada Kılıçdaroğlu istifa etsin diyenlerin altını kazıyın ya AK Partili ya Cumhur İttifakı'ndan" dedi.

14 ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimler sonucu Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'nın olurken Cumhurbaşkanlığını da Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Bu sonuçların ardından koltuğu sallanmaya başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kendi seçmen kitlesinden "Artık görevi bırak" çağrıları gelmeye başladı.

Bugün FOX TV'de İlker Karagöz'le Çalar Saat programına konuk olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrılarıyla ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Özel, "Ben Kılıçdaroğlu istifa etsin diye bir tartışma duymuyorum. Sosyal medyada Kılıçdaroğlu istifa etsin diyenlerin altını kazıyın ya AK Partili ya Cumhur İttifakı trolü çıkar" dedi.

İşte Özel'in o açıklaması;

"Sayın Genel Başkanın istifası ile ilgili bir tartışma duymuyorum. Partiler seçimi çok kötü sonuçla kaybedersiniz, fahiş hata sonucu kaybedersiniz lider istifa eder gider. CHP, yüzde 52'ye 48 bitmiş bu seçim. Alınmış 25.5 milyon oy ve aldığımız oyların beklentileri, korkuları, endişeleri, umutları ve onları umutsuz bıraktığınızda karşınızdakinin nasıl zalim olduğunu bildiğiniz için. Biz bu seçimi 58'e 42 kaybetsek, başka bir iktidar davranışı refleksi görürsünüz. Şimdi başka, dağılıp paramparça olursak başka, bir arada dimdik olursak başka.

"DEĞERLENDİRMELERİNİ YAPIYOR"

Parti içinde ' Kemal Kılıçdaroğlu istifa etsin' diyen yok ama Twitter'da sosyal medyada var. Alınan sonuç Genel Başkanı rencide edecek, istifa çağrıları yapacak sonuç değil. Genel Başkan'a parti içi ve parti dışında gelen en çok mesaj 'siz elinizden geleni yaptınız, hakkımızı size helal ediyoruz'. Efendim Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi etmeyecek mi? Kemal Kılıçdaroğlu değerlendirmesini, okumalarını yapıyor. Bundan sonraki süreçle ilgili takvimi hazırlıyor.

İSTİFA ÇAĞRI YAPANLARA AĞIR İTHAM

Yangından mal kaçırmıyoruz. Şu anda sosyal medyada altını kazıyın. Mesela seçimden önce hangi mesajı atmış? Bugün umutsuzluk yayan, CHP nefreti yayan hesapları kazıyın, 14 Mayıs günü veya 13 mayıs günü neyi paylaşmış. Altından göreceksiniz ya AK Parti trolü ya Cumhur İttifakı sempatizanı ya da yandaş gazetenin bilmem şeyi..."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (27)

Gokhan selçuk:

Benim için sende artık yoksun. Kaybedersem bırakırım diyen biri sa vu nu la maz. HDP İLE İYİ PARTİ DESTEK VERMESEYDİ ALICAĞINIZ OY BELLİ. CHP nin oyu millet vekili dağılıma bakıldığında. %29 bunun neyi başarı. Millet vekili CHP 169 HDP 61 İP 43 Bu başarıya hiç birşey demeye gerek yok...

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Orcun Yazicioglu:

13 seçim kaybettin artık yeter git torun torba sev

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Mustafa Usta:

By by kemal gitmesin ...istemezüuuuuk...yoksa kimi yeneceğiz.madalyonları nasıl kazanabiliriz...

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