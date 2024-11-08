CHP'li Özçağdaş'tan Okullarda Ücretsiz Öğle Yemeği Teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, okullarda öğle yemeğinin ücretsiz verilmesine yönelik kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Özçağdaş, Meclis'te CHP milletvekilleri ile düzenlediği basın toplantısında, çocukların okullarda bir öğün ücretsiz sağlıklı yemeğe ve temiz suya olan ihtiyacının gün geçtikçe önemini daha da hissettirdiğini söyledi.

Çocukların okullara aç gittiğini, gün içinde çok az su tükettiklerini hatta okul tuvaletlerinden su içtiklerini ifade eden Özçağdaş, kantinlerde de sağlıklı gıdaya erişemediklerini anlattı.

Özçağdaş, Türkiye'de eğitime devam eden 19 milyon öğrencinin birçoğunun her gün sağlıklı ve dengeli bir öğün yemeğe ulaşamadığını, her 3 öğrenciden birinin de okula gitmeden önce hiç kahvaltı yapamadığını dile getirdi.

Beslenme, sağlık ve eğitimin çocukların temel haklarından olduğunu belirten Özçağdaş, "Devlet, temel haklarına ulaşmada zorluk yaşayan çocukların ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür. Eğitim maliyetleri sadece bir önceki yıla göre ortalama yüzde 88,8 artmıştır. Ama asgari ücrete zam yapılmamıştır. Okul zili, çocukların midesinde çalmaktadır." ifadelerini kullandı.