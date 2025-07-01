CHP'li Orhan Sarıbal: Orman Yangınlarına Karşı Önlemler Alınmalı

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CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, son günlerde yaşanan orman yangınları nedeniyle orman muhafaza memurlarının artırılması ve orman köylülerinin desteklenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca Türkiye'nin basın özgürlüğündeki gerilemelere ve çiftçilerin borç yüküne dikkat çekti.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, ülkede son 3 günde 300'e yakın yangın yaşandığını belirterek, "Orman yangın söndürme emekçilerini, orman muhafaza memurlarını artırın. Orman köylüsünü kovmayın, ormana sahip çıkacak köylüye sahip çıkın." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de hukukun bağımsız ve tarafsız olmadığını ileri sürerek, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamındaki gözaltılara tepki gösterdi.

Türkiye'nin Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'ne göre, 180 ülke içerisinde bugün 159. sırada olduğunu ifade eden Sarıbal, ülkenin bu endekste geçmiş yıllara göre gerilediğini söyledi.

Sarıbal, çiftçinin, borç yükü içerisinde olduğunu, yeniden üretebilmek için sürekli borç aldığını öne sürerek, çiftçinin tarladaki emeğinin karşılığını alamadığını savundu.

Ülkede son 3 günde 300'e yakın yangın yaşandığını belirten Sarıbal, "Peki neden? Geldiğimizden beri söylüyoruz. Orman yangın söndürme emekçilerini, orman muhafaza memurlarını artırın. Orman köylüsünü kovmayın, ormana sahip çıkacak köylüye sahip çıkın." dedi.

Ormanla ilgili yaşanan bütün sorunların kaynağının iktidarın tutumundan kaynaklandığını savunan Sarıbal, uçak ve itfaiye araçlarının yetersiz olduğunu ileri sürdü.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
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