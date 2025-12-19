CHP'li Sarıbal, Maraş olaylarında hayatını kaybedenleri andı

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 1978'deki Maraş olaylarında yaşamını yitirenleri andı.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Maraş olaylarının üzerinden 47 yıl geçmesine rağmen acıların hala taze olduğunu söyledi.

Türkiye'de 1978'den bu zamana kadar acı olaylar yaşandığını ifade eden Sarıbal, "Malatya, Maraş ve en son Çorum'da yaşananlar... Hepsi bir tarihsel sürecin içerisinde yaşandı. Tüm bunların sistematik bir saldırı olduğunu bugün daha iyi anlıyoruz. Ne derseniz deyin, bu bir katliamdır. Bu katliam sonucunda insanlar hayatlarını kaybettiler. İnsanlar, o büyük acının travmasını, o yıllarda doğan çocuklar da bu acının yükünü taşımak zorunda kaldılar." dedi.

Maraş olaylarına ilişkin gerçeklerin ortaya çıkarılmadığını ve üstünün kapatıldığını ileri süren Sarıbal, olaylarda hayatını kaybedenleri andı.