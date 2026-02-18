Haberler

CHP'li Sarıbal, denetimsiz ve kontrolsüz maden çıkarmanın doğru olmadığını söyledi

Güncelleme:
CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında denetimsiz maden çıkarma işlemlerinin tehlikelerine dikkat çekti. Erzincan İliç'teki maden heyelanı sonrası yaşanan ölümleri anımsatarak, maden çıkarma süreçlerinin kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Bu ülkede maden çıkarılabilir elbette. Her yerde maden çıkarılmayacağı gibi denetimsiz, kontrolsüz maden çıkarma işlemi doğru değil." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 9 işçinin toprak altında kalarak yaşamını yitirdiği heyelana ilişkin yargılamanın devam ettiğini söyledi.

Yargılama aşamasında altıncı duruşmaya katıldıklarını belirten Sarıbal, şöyle devam etti:

"Bütün derdimiz şu, bu ülkede maden çıkarılabilir elbette. Her yerde maden çıkarılmayacağı gibi denetimsiz, kontrolsüz maden çıkarma işlemi doğru değil. Peki yetki kimde? Örneğin kapasite artışına karar veren kim? Kapasite artışına karar veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilgili birimleri. İliç maden ocağında kapasite artışına kim müsaade etti? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve ilgili Bakanlık. Başında kim var? Murat Kurum var."

Kaynak: AA
500

