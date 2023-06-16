CHP'li Mustafa Kayalar rüşvet davasında hakim karşısına çıktı

İzmir'de Menderes Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğü sırada görevden alınan, rüşvet ve yolsuzluk suçlaması ile hakkında 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istenen CHP'li Mustafa Kayalar hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanıkların tamamının adli kontrol şartını kaldırdı.

İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Menderes Belediye Başkanlığı görevine seçilen ancak rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan, sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mustafa Kayalar'ın 'rüşvet' suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada ilk duruşma gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Kayalar ile birlikte görevden alınan Belediye Meclis Üyesi Ertan G., Nurullah E., Ali B., Mustafa Kayalar'ın kayınpederi Ruhi D. ve Songül V. de sanık olarak davada yer alırken, İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık Mustafa Kayalar'ın da aralarında olduğu bazı sanıklar salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunmasını yapan tutuksuz sanık Mustafa Kayalar, hakkındaki suçlamaları reddettiğini ifade ederek, "Böyle bir rüşvet almadım. Bize bir ihbar gelmişti. Bu ihbara karşılık müdürlerimiz ile görüşüp ekiplerimizi sahaya gönderdik. Büyük bir otel burası. Ekiplerimiz burada çalışmalarını yapmaya başladı. Sonra biz şirket yetkilileri ile görüştük. Yetkililer bize yan taraftaki arsayı alıp emsal fazlalığını gidereceğini söyledi. Biz de şirketin bu işi yapmasını bekledik. Bu sonuçlanmayınca ekiplerimiz işlem yaparak inşaatı mühürledi. 8-10 milyon TL civarında bir ceza kestik. Savcılığa suç duyurusunda da bulunuldu. Bu süreçte tüm işlemleri yaptığımızı düşünüyorum. Farklı uygulamamız olmadı" dedi.

"Aldıktan sonra kimden aldığını öğrendim"

Mahkeme başkanının 'Geciktirmeye yönelik talimatınız olduğu iddiasına ne diyorsunuz?' sorusuna ise Kayalar, "Şikayet önce müdürlüğe gelir ve sonra ilgili müdürlüğe gider. Müdürlüğün de bizle görüşmesinin ardından olur vererek hemen çalışmalar başladı. Yani hemen talimatı vermiştik. 'Mühürlemeyi geciktirin' gibi bir talimatım olmadı" diye yanıt verdi.

Otelin kaçak katlarına göz yummak karşılığında kayınpederi Ruhi D.'nin üzerine toplamda 800 bin TL karşılığında villanın geçirilmesi iddiasının sorulması üzerine savunma yapan Kayalar, "Kayınpederimin olaydan 1 sene önce aldığı ev. Aldığı firma da arkadaşı. Arkadaşından biri ev almış, benim de sonradan haberim oldu. Yani olaydan 1-1,5 sene önce alınmış bir ev. Bu 1 sene sonraki kaçak olaya nasıl bağlantı kuruluyor anlamış değilim. Aldıktan sonra kimden aldığını öğrendim. Benim de geçmişte Menderes'te inşaat firmam vardı ve malzeme satıyordum firmaya. Yani başkan olduktan sonra tanışma durumu yok" ifadelerine yer verdi.

"Sözlü olarak beklememiz konusunda bir talimat verdi"

Duruşmada tanık olarak dönemin Menderes Belediyesi İmar Müdürü İ.Y., "İlk önce bana geliyor şikayetler. Ben ilgili arkadaşlara bunun sevkini yaptım. İnşaat büyük olduğu için tespit uzun sürdü. Biz tespiti yaptığımızda başkanın bilgisi vardı. Prosedür devam ediyordu. Aykırılık olduğu yönünde tereddütler vardı. Emsal fazlalığının çözülebileceği imkanlar da vardı. Değişiklikler olsaydı çözüm sağlanabilirdi. Başkanımız da bununla ilgili istişare halindeydi. Eylül ayına gelince işlemler başlatıldı. Sözlü olarak beklememiz konusunda bir talimat verdi aksaklığın giderilmesi için. İstenilen süre makul bir süreydi" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tamamının adli kontrol şartını kaldırılmasına karar vererek, yeni tanıkların hazır edilmesi için duruşmayı erteledi. - İZMİR