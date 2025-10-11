CHP'li Murat Emir, Tutuklu Muhittin Böcek'i Ziyaret Etti

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Muhittin Böcek'i tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, tutuklanan Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, Böcek'in geçirdiği Covid-19 hastalığının ardından ciddi akciğer sorunları yaşadığını ve günde 16 ilaç kullanmak zorunda olduğunu belirterek, "O yaştaki birisinin cezaevi şartlarında kalmasının hiçbir şekilde uygun olmadığını hepiniz takdir edersiniz" ifadelerini kullandı.

Böcek'in sağlık durumuna ilişkin Emir, "Her ne kadar hastaneye gidiyor, kan tahlillerine bakılıyor, tetkikleri yapılıyor olsa da, henüz iki yıl önce Covid hastalığından ağır bir akciğer enfeksiyonu geçirmiş, aylarca oksijen cihazına bağlı kalmış. Akciğer kapasitesi son derece düşük. Buna bağlı birçok akciğer, böbrek, kalp sorunu olduğunu ve en son yapılan anjiyoda çeşitli koroner sorunları çıktığını biliyoruz. Bir hekim olarak gördüğümü söylemeliyim; Sayın Muhittin Böcek'in böylesine bir tutukluluğa maruz bırakılmaması gerekir. En azından ev hapsi olması şarttır" dedi. - ANTALYA