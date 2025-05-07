CHP'li Murat Emir: HSK Seçimlerinin Oylama Usulü Anayasa'ya Aykırı

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) görev süresi dolan 5 üyenin yerine 15 adayın belirlendiği toplantıya ilişkin, "Dün yapılan tek tek oylama yerine blok listenin oylaması, blok listelerin oylanması; sonrasında da yapılan üçüncü tur oylama işlemi tamamen anayasal dayanaktan yoksundur. Anayasa çiğnenmiştir, anayasa ayaklar altına alınmıştır" dedi.

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon, dün yapılan toplantıda, Meclis Genel Kurulu tarafından seçilecek 5 üyenin üç katı adayı belirledi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, toplantıya ilişkin Karma Komisyon'da görev yapan CHP'li milletvekilleri ile birlikte TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, HSK'nın önemine değinerek, "HSK, hakimlerin, savcıların özlük hakları ile tayinleri, terfileri, görev yerleri ile ilgili birinci dereceden belirleyici kurumdur. Dolayısıyla yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının en önemli yeridir. HSK'yı kontrol ettikleri için de Türkiye'de artık bağımsız ve tarafsız yargıdan bahsetmenin olanağı kalmamıştır. Ama her zaman söylediğimizi bir kez daha kayıtlara geçirelim; demokratik hukuk devletinin temeli kuvvetler ayrılığıdır ve kuvvetler ayrılığı da bağımsız ve tarafsız bir yargı olmadan gerçekleştirilemez. Dolayısıyla HSK'nın yapısı, HSK'nın ne kadar bağımsız olduğu, HSK'nın siyasi baskıdan ne kadar azade olduğu son derece önemlidir. Bu nedenle HSK seçimlerini son derece önemsiyoruz" dedi.

'BÖYLE BİR OYLAMA USULÜ SÖZ KONUSU DEĞİL'

Emir, söz konusu seçimlerle ilgili anayasada yer alan bölümlerden bilgi vererek, "Dün yapılan tek tek oylama yerine blok listenin oylaması, blok listelerin oylanması; sonrasında da yapılan üçüncü tur oylama işlemi tamamen anayasal dayanaktan yoksundur. Anayasa çiğnenmiştir, anayasa ayaklar altına alınmıştır. Anayasa 159 diyor ki; 'Tek tek oylayacaksın.' 'Hayır, üç üç oylayacağım' niye? Sonradan görüyoruz, 'Kuraya girdiği zaman bizimkiler olsun torbada; torbaya bizimkileri koyalım, bizimkiler arasından çekelim, böylece sanki anayasanın şeklen maddesine uymuş gibi görünelim'; ama öyle bir şey olmadı. Anayasa diyor ki; 'en çok oy alanla bir sonraki kişiyi torbaya koyacaksın, çekeceksin.' Başka türlü senin adamını katakulliyle anayasayı orasından burasından çekiştirerek, anayasayı çiğneyerek, torbaya iki adamını koyup da kura çektiğin zaman bunun adı kura çekmek olmuyor ve bunu milletimize şikayet ediyoruz. Bir hukuk skandalı daha yaşandı, üçüncü tur oylama yapıldı. Böyle bir oylama usulü söz konusu değil. Bu kadar açık anayasa tanımazlık, anayasayı ihlal hem de Karma Komisyon'da. Adalet ve Anayasa komisyonlarından oluşan Karma Komisyon'da nasıl yapılabilir ve buna nasıl tahammül edebiliriz? Elbette ki etmedik, Komisyon'dan çekildik. Anayasa yargısına da gideceğiz, her tür olanağı zorlayacağız, milletimize de şikayet ediyoruz. Dün anayasa çiğnenmiştir. Tek adamın yargıyı her şekilde ve bütünüyle kontrol etme çabasının uzantısı olarak anayasa çiğnenmiştir. Bu oyunu bozuyoruz" diye konuştu.