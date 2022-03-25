CHP'li Muhittin Böcek, Kılıçdaroğlu'na "Gönlümüzün adayı sizsiniz" dedi! Salonda alkış tufanı koptu

Chp'nin Antalya'da düzenlediği, 'İktidara Hazırız-Büyük Örgüt Buluşması' bugün başladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, il, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanlarının katıldığı toplantıda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de konuştu.

"TEK BİR ÇOCUK YATAĞA AÇ GİRMEYECEK"

Sorunları Kılıçdaroğlu'nun çözeceğine inancının tam olduğunu söyleyen Böcek, "Sayın Genel Başkanım, partimizin ve Millet İttifakı'nın iktidara hazır olduğuna, milletimizin çektiği geçim sıkıntısına son vereceğine, ülkemizin yaşadığı ağır ekonomik ve sosyal sorunları çözeceğine olan inancımız tamdır. Sizin de sürekli ifade ettiğiniz gibi iktidarımızda tek bir çocuk bile yatağa aç girmeyecektir." ifadelerini kullandı.

"GÖNLÜMÜZÜN ADAYI SİZSİNİZ"

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gönlünde yatan ismi açıklayan Böcek, "Sayın Genel Başkanım, bizim gönlümüzün adayı sizsiniz. Millet İttifakı'nın ortakları ile birlikte alacağınız her kararın arkasında ve yanındayız. Milleti İttifakı'nın vereceği karar doğrultusunda canla başla gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz. İktidara her zamankinden daha fazla hazır olduğumuzu bir kez daha söylemek istiyorum." dedi.

Böcek'in bu sözleri ayağa kalkan partililer tarafından uzun süre alkışlandı.