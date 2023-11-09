CHP'li Milletvekilleri Genel Kurul'da Oturma Eylemi Başlattı

Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasını protesto eden CHP Grubu, TBMM Genel Kurulu'nda oturma eylemi başlattı. CHP'li 25 milletvekili ve DP'li Salih Uzun salonu terk etmedi.

SALONU TERK ETMEYEN CHP'LİLER GENEL KURUL'DA 'OTURMA EYLEMİ' BAŞLATTI

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasını protesto eden CHP Grubu, TBMM Genel Kurulu'nda oturma eylemi başlattı. Genel Kurul'da uluslararası sözleşmelerin kabul edilmesinin ardından, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ birleşimi 14 Kasım Salı günü toplanmak üzere kapattı. CHP'li 25 milletvekili ve DP'li Salih Uzun ise salonu terk etmedi.

CHP'li Mahmut Tanal, CHP'li 25 milletvekilinin yargıyı protesto etmek için sabah 08.30'a kadar oturma eyleminde bulunacağını, yarın 25 milletvekiline nöbeti devredeceklerini söyledi.