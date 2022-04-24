CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan tepki çeken 1915 olayları paylaşımı
Haberler.com - Emre İliksiz - Politika
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HDP'li milletvekili Garo Paylan'ın 1915 olaylarının sözde Ermeni soykırımı olarak tanınması konusunda TBMM'ye sunduğu teklif henüz gündemden düşmemişken, bu kez CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında Tanrıkulu, "107 yıl önce 24 Nisan 1915'te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul'da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara'ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz" dedi.
HDP'li milletvekili Garo Paylan'ın sözde Ermeni soykırımının tanınması için TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin içtüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade edilmesinin ardından bir skandal hareket de CHP kanadından geldi.
SEZGİN TANRIKULU'DAN TEPKİ ÇEKEN 1915 PAYLAŞIM
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "107 yıl önce 24 Nisan 1915'te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul'da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara'ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz" ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYA TEPKİ GÖSTERDİ
Paylaşım sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, çok sayıda kullanıcı ise yaptıkları paylaşımlarla Tanrıkulu'na tepkilerini ilettiler.