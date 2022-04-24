CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan tepki çeken 1915 olayları paylaşımı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan tepki çeken 1915 olayları paylaşımı

Haberler.com - Emre İliksiz - Politika
 - Güncelleme:
CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan tepki çeken 1915 olayları paylaşımı

HDP'li milletvekili Garo Paylan'ın 1915 olaylarının sözde Ermeni soykırımı olarak tanınması konusunda TBMM'ye sunduğu teklif henüz gündemden düşmemişken, bu kez CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında Tanrıkulu, "107 yıl önce 24 Nisan 1915'te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul'da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara'ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz" dedi.

HDP'li milletvekili Garo Paylan'ın sözde Ermeni soykırımının tanınması için TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin içtüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade edilmesinin ardından bir skandal hareket de CHP kanadından geldi.

SEZGİN TANRIKULU'DAN TEPKİ ÇEKEN 1915 PAYLAŞIM

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "107 yıl önce 24 Nisan 1915'te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul'da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara'ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz" ifadelerini kullandı.

CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan tepki çeken 1915 olayları paylaşımı

SOSYAL MEDYA TEPKİ GÖSTERDİ

Paylaşım sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, çok sayıda kullanıcı ise yaptıkları paylaşımlarla Tanrıkulu'na tepkilerini ilettiler.

Haberler.com / Emre İliksiz - Politika

Garo Paylan, CHP, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title