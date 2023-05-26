CHP'li milletvekili Akay, 'Objektif ve huzurlu bir seçim geçirdik'

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemde görev yapacak CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, mazbatasını aldı. Akay, 14 Mayıs'taki seçimlerin objektif ve huzurlu geçtiğini söyleyerek, " 28 Mayıs'ta yapılacak yapalacak 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sonuç ne olursa olsun herkesin saygı duyması gereken bir sonuç olacaktır" dedi.

28.'inci dönem milletvekili seçimlerinde CHP'den Karabük Milletvekilli Cevdet Akay, İl Seçim Kurulu'nda düzenlenen törenle mazbatasını Karabük Ağır Ceza Başkanı ve İl Seçim Kurulu Başkanı Mustafa Duran'ın elinden aldı. Tebrikleri kabul eden Akay'ı Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, il ve ilçe başkanları ile partililer yalnız bırakmadı.

Tören sonrası adliye çıkışı gazetecilere konuşan Akay, 14 Mayıs'ta halkın takdiriyle milletvekili olarak TBMM'ye gönderildiğini belirtti.

Halkı temsilen mecliste olacaklarını ifade ederek 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde vatandaşları sandıklara giderek oy kullanmaya davet eden Akay, "Önümüzdeki seçim gerçekten huzurlu bir seçim olsun. Önceki seçim öyle oldu. Birlik ve beraberlik ile huzur içerisinde geçti. Bu vesileyle bu seçimin huzurlu bir şekilde geçmesini teşkil eden bütün emniyet teşkilatına, yüksek seçim kuruluna, valiliğimize teşekkür ediyoruz. Gerçek objektif huzurlu bir seçim geçirdik, kargaşa olmadı. Bu Pazar akşamı da öyle olacaktır. Sonuç ne olursa olsun herkesin saygı duyması gereken bir sonuç olacaktır. Çünkü halkımızın takdiridir, ben hepinizi tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyorum" dedi. - KARABÜK