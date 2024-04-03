Üye Girişi
Haberler

CHP'li Mehmet Ertaş, Edremit Belediye Başkanı olarak göreve başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'den Balıkesir'in Edremit ilçe Belediye Başkanı seçilen Mehmet Ertaş mazbatasını alarak görevine başladı.

İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törende mazbatasını alan Ertaş, yaptığı konuşmada, Edremit için hizmet zamanının geldiğini belirterek, seçim kampanyası sürecinde destek olan, kendilerine oy veren vermeyen herkese teşekkür etti.

Hiç kimsenin burnu bile kanamadan kampanya sürecini tamamlamalarının sevindirici olduğunu dile getiren Ertaş, "Bu yolun sonunda da ilçem adına da böyle bir onur verici bir belgeyle Edremit'e hizmet edecek bir ekiple beraber olmaktan çok gurur duyuyorum. Edremit'te her şey çok güzel olacak. Yepyeni bir sayfa açıp Edremit'te hizmet yarışı içinde olacağız. Komşu ülkelerde ve ilimizde, Türkiye'mizde ismi çok daha farklı anılan bir Edremit yaratmak üzere bir yol haritası belirledik." diye konuştu.

Törende, CHP'den seçilen Edremit Belediye Meclisi üyelerine de mazbataları verildi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Politika

Mehmet Ertaş Balıkesir Edremit Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Trabzonspor-Fenerbahçe PFDK cezaları açıklandı! Kim, ne ceza aldı? 4 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 4 Nisan Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı mı? İmamoğlu mazbatasını alırken ne dedi? Ekrem İmamoğlu mazbatasını ne zaman aldı, mazbatasını aldı mı? İmamoğlu ne söyledi? Ankara'da yangın mı çıktı? Yangın nerede çıktı, ne oldu? Yaralı veya ölü var mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 3 Nisan GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Olaylı derbinin faturası belli oldu! Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ne ceza verildi? TFF ne dedi? DOLAR NE KADAR? 3 Nisan Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Van'da Erkan Baş'a müdahale! Van'da neler oluyor? Sokağa çıkma yasağı var mı? Gaddar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde ne oldu? Gaddar hangi kanalda yayınlanıyor? ANLIK ALTIN FİYATLARI! 3 Nisan gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları kaç TL oldu? Altın ne kadar? Aydilge'nin hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Şarkıcı Aydilge'nin son durumu nedir? 3 aylık memur enflasyon farkı kaç oldu? Temmuz ayı memur zammı ne kadar olacak? Memur maaş zammı yüzde kaç olacak? Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Kanada'da neden acil durum ilan edilidi? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçlar ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi CANLI YAYIN!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title