CHP'li meclis üyelerinden CHP'li Başkan Arda'nın disipline gönderilmesi için dilekçe - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP'li meclis üyelerinden CHP'li Başkan Arda'nın disipline gönderilmesi için dilekçe

İhlas Haber Ajansı - Politika
CHP'li meclis üyelerinden CHP'li Başkan Arda'nın disipline gönderilmesi için dilekçe

Gaziemir Belediye Meclisinde Akçay Caddesi planlarına ret oyu veren 8 CHP'li meclis üyesinin, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın disipline gönderilmesi için CHP İzmir İl Başkanlığına dilekçe verdiği öğrenildi.

Gaziemir Belediye Meclisinde Akçay Caddesi planlarına ret oyu veren 8 CHP'li meclis üyesinin, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın disipline gönderilmesi için CHP İzmir İl Başkanlığına dilekçe verdiği öğrenildi.

Gaziemir Belediyesinin haziran ayı meclis toplantısında, Akçay Caddesi planları ile ilgili Cumhur İttifakı ve bağımsız üyenin yanı sıra 9 CHP'li meclis üyesi ret oyu kullandı. Plan önergesi meclisten geçmezken, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ise ret oyu kullanan meclis üyelerine yönelik çeşitli eleştirilerde bulundu. Mecliste ret oyu kullanan CHP'li 8 meclis üyesi Cemal Çalışkan, Nevin Mutlu, Ünal Işık, Bengü Sayköse, Murat Serin, Emin Aksoy, Tahir Türkbay ve Leman Emin'in, Başkan Arda'nın basına yaptığı açıklamaları gerekçe göstererek Arda'nın disipline gönderilmesi için CHP İzmir İl Başkanlığına dilekçe verdiği öğrenildi. Dilekçe, CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından MYK'ya iletilecek. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Halil Arda Gaziemir İzmir Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title