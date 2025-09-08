CHP'li Mahmut Tanal, protestolarda yaralandı

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, polis müdahalesinde yaralandığını "Gözüm yaralı, bedenim darp izleriyle dolu" ifadeleriyle duyururken; hastanede çekilen fotoğrafını da paylaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum olarak Gürsel Tekin'in atanması olaylara neden oldu. Tekin, polis eşliğinde CHP İstanbul İl Binası'na girerken; Tekin protesto edenlere polis müdahale etti.

MAHMUT TANAL HASTANELİK OLDU

Müdahale sırasında milletvekilleri de arbedenin arasında kalırken; CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, polis müdahalesinde yaralandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından hastanede çekilen fotoğrafını da paylaşan Tanal, "Hukuksuzluğun bedelini şu an hastanede tedavi gören ben ödüyorum. Gözüm yaralı, bedenim darp izleriyle dolu" ifadelerini kullandı.

Tanal'ın fotoğrafı şöyle: