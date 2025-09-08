Haberler

CHP'li Mahmut Tanal, protestolarda yaralandı

CHP'li Mahmut Tanal, protestolarda yaralandı
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda polis müdahalesi sonucu yaralandı. Hastanede çekilen fotoğrafını paylaşan Tanal, "Gözüm yaralı, bedenim darp izleriyle dolu" ifadelerini kullandı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, polis müdahalesinde yaralandığını "Gözüm yaralı, bedenim darp izleriyle dolu" ifadeleriyle duyururken; hastanede çekilen fotoğrafını da paylaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum olarak Gürsel Tekin'in atanması olaylara neden oldu. Tekin, polis eşliğinde CHP İstanbul İl Binası'na girerken; Tekin protesto edenlere polis müdahale etti.

MAHMUT TANAL HASTANELİK OLDU

Müdahale sırasında milletvekilleri de arbedenin arasında kalırken; CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, polis müdahalesinde yaralandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından hastanede çekilen fotoğrafını da paylaşan Tanal, "Hukuksuzluğun bedelini şu an hastanede tedavi gören ben ödüyorum. Gözüm yaralı, bedenim darp izleriyle dolu" ifadelerini kullandı.

Tanal'ın fotoğrafı şöyle:

CHP'li Mahmut Tanal, protestolarda yaralandı

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıumudum_ararat04:

Allah rahmet eylesin yakın zamanda vefat etti, güzel insanın komik bir sözü vardı, Yav Mehmuut dur hele bii:))

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZeki Anti:

Eee boş beleşler her tarafta ne yapacaksın..

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
