CHP'li Kaya, şehitlerin ebeveynlerinin aylıklarına zam talep etti

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, "Şehit anne ve babalarımız kimseye muhtaç olmamalı, maaşları en az iki asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır." dedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gazi aylıklarının ev kirasını ödemeye yetmediğini söyleyerek, aylıkların makul bir seviyeye çıkarılmasını talep etti.

Şehitlerin anne ve babasının 15 bin lirayla geçinmeye çalıştığını dile getiren Kaya, "Şehit anne ve babalarımız kimseye muhtaç olmamalı, maaşları en az iki asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır. Şehit ailelerimize ve gazilerimize, alacakları bir araç için 5 yılda bir ÖTV muafiyeti tanınmalıdır." ifadesini kullandı.

Kaya, şehit evlatlarının milletin de evladı olduğunu belirterek, şehit çocuklarına istihdam hakkı verilmesini istedi.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı
Şanlıurfa'daki okul saldırısında ilk gözaltı! 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı

Okul saldırısında ilk gözaltı! Çok sayıda kişi de koltuğundan oldu
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi

Korkunç detaylar ortaya çıkıyor: Gülistan'ın cesedini...
Noa Lang'ın parmağı kopuyordu! Liverpool, ceza yememek için aksiyon aldı

Bekleneni yaptılar!

Turistlerin gözdesi mısırcı Alper’i yakından gören Rus şaşırdı: Siz normalsiniz

Fenomen mısırcıya beklenmedik tepki
ABD ablukasının ilk 24 saatinde Hürmüz Boğazı'ndan 4 gemi geçiş yaptı

Hürmüz'den rahatça geçtiler, ikisiyle ilgili detay çarpıcı
Çaykur Rizespor gözünü Fenerbahçe'ye dikti

''Puan almak istiyoruz, kazanan biz olacağız''
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak

Canlı yayında bomba iddia: Türkiye'ye savaş açacaklar