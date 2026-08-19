CHP'li Kaya: Eğitim ticaret alanına dönüştürülemez

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Eğitim bir ticaret alanına, gençlerin gelecek kaygısı da bir pazara dönüştürülemez. Buna asla izin vermememiz gerekiyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Kaya, Türkiye'de yıllardır üniversite ve kontenjan sayılarının artırıldığını ancak eğitim, üretim ve istihdam arasında sağlıklı bir bağ kurulamadığını söyleyerek, "Üniversiteyi bitiren genç iş bulamıyorsa, bulduğu iş aldığı eğitimle örtüşmüyorsa ya da asgari ücret ve asgari ücretin altında maaş alıyorsa; üniversiteler işsizliği 4 yıl erteleyen bekleme salonlarına dönüştürülmüştür. Bu asla yapılamaz" dedi.

'GENÇLERİN ALDIĞI DİPLOMAYLA YENİ BİR HAYAT KURMASI MÜMKÜN DEĞİL'

Kaya, devlet üniversitelerindeki doluluk oranının ilk defa yüzde 99,52'ye ulaştığını söyleyerek, "Yalnızca 2 bin 292 kontenjan boş kalmış. Örgün yükseköğretimde 45 bin 33 kontenjan boş kalmış. Bunun 35 bin 706'sı vakıf üniversitelerinde. Daha önceki yıllarda vakıf üniversitelerinde tercihler çok yoğundu. Neden? Aileler çocukları bir meslek sahibi olsun diye yemiyor içmiyor bütün olanaklarını seferber ediyordu. Ancak ailelerin vakıf üniversitelerinin ücretlerine yetişmesi, karşılayabilmesi mümkün değil. Karşılayabilse bile vakıf üniversitesini bitirdikten sonra aldığı diplomayla yeni bir hayat kurması da ne yazık ki mümkün değil. Eğitim bir ticaret alanına, gençlerin gelecek kaygısı da bir pazara dönüştürülemez. Buna asla izin vermememiz gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı