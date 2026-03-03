CHP'li Kaya, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bazı noktalara köprülü kavşak yapılmasını istedi

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Gültepe, Ilıca, Evrenseki ve Çolaklı bölgelerine köprülü kavşak yapılmasını istedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Manavgat ilçesi Gültepe ve Ilıca kavşaklarında trafiğin kilitlendiğine işaret etti.

Vatandaşların burada zaman kaybı yaşadığını anlatan Kaya, "Milyonlarca kişinin geçtiği Gültepe, Ilıca, Evrenseki ve Çolaklı kavşaklarına köprülü kavşak yapılmasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Manavgatlı hemşehrilerimiz adına talep ediyorum. Antalya'ya gelen turistlerin üçte birini ağırlayan, ekonomisi 50 ilden büyük olan, 2025 yılında turizmden 7 milyar doların üzerinde ekonomiye katkıda bulunan Manavgat'ımız, verdiğinin zekatını geri alsa bu kavşaklar da hastane de biterdi." ifadelerini kullandı.