Haberler

CHP'li Kaya, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bazı noktalara köprülü kavşak yapılmasını istedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Manavgat'taki Gültepe, Ilıca, Evrenseki ve Çolaklı bölgelerine köprülü kavşak yapılması çağrısında bulundu. Kaya, trafiğin kilitlendiği kavşaklarda zaman kaybı yaşandığını belirtti.

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Gültepe, Ilıca, Evrenseki ve Çolaklı bölgelerine köprülü kavşak yapılmasını istedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Manavgat ilçesi Gültepe ve Ilıca kavşaklarında trafiğin kilitlendiğine işaret etti.

Vatandaşların burada zaman kaybı yaşadığını anlatan Kaya, "Milyonlarca kişinin geçtiği Gültepe, Ilıca, Evrenseki ve Çolaklı kavşaklarına köprülü kavşak yapılmasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Manavgatlı hemşehrilerimiz adına talep ediyorum. Antalya'ya gelen turistlerin üçte birini ağırlayan, ekonomisi 50 ilden büyük olan, 2025 yılında turizmden 7 milyar doların üzerinde ekonomiye katkıda bulunan Manavgat'ımız, verdiğinin zekatını geri alsa bu kavşaklar da hastane de biterdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! 48 saat önce koltuğa oturan savunma bakanı öldürüldü

İran'ın kalbine bomba yağıyor: 2 gün önce göreve gelen isim öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor

Tarihi zam öncesi Ankara harekete geçti! Bakandan da sinyal var
ABD ve İsrail'e benzeri görülmemiş tehdit: Aralıksız saldırılara hazır olun

Bölge felakete sürükleniyor! İki ülkeye benzeri görülmemiş tehdit
Türk futbolunun bittiğinin özeti

Türk futbolunun bittiğinin özeti
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
Sarunas Jasikevicius ve ekibi, mahsur kaldıkları ülkeden Türkiye'ye geri dönüyor

Dubai ve Abu Dabi'de mahsur kalan 4 Fenerbahçeli, Türkiye'ye dönüyor
Karadeniz açıklarında korkutan deprem

Karadeniz'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi