Haberler

CHP'li Kaya, "APP plaka" değişim süresinin 1 Haziran'a kadar uzatılmasını istedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, "Amerikan Pres Plaka" (APP) olarak bilinen standart dışı plakalara ilişkin, "1 Nisan'a kadar uzatılan süre yeterli değildir.

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, "Amerikan Pres Plaka" (APP) olarak bilinen standart dışı plakalara ilişkin, "1 Nisan'a kadar uzatılan süre yeterli değildir. Şoför odalarında uzun kuyruklar yaşanmaktadır. Bu sürenin en az 1 Haziran'a kadar uzatılması gerekmektedir." dedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, standart dışı plakalarla ilgili kafa karışıklığının yaşandığını ileri sürdü.

"1 Nisan'a kadar uzatılan süre yeterli değildir. Şoför odalarında uzun kuyruklar yaşanmaktadır. Bu sürenin en az 1 Haziran'a kadar uzatılması gerekmektedir" ifadesini kullanan Kaya, plaka değiştirmek için birçok işlem yaptırmak zorunda kalındığını ileri sürdü."

Kaya, "Hem zaman kaybı yaşanıyor hem de gereksiz mali külfetin altına giriliyor. Bu işlemlerden alınan ücretlerde, vatandaşlarımıza muafiyet ve kolaylık sağlanmalıdır." diye konuştu.

Son dönemde trafik cezalarında ciddi artış yaşandığını dile getiren Kaya, "Ceza kesmek için bütün imkanlar seferber edilmiş durumda." ifadesini kullandı. Kaya, cezaların "hakkaniyetli seviyelere çekilmesi" talebinde bulundu.

"Sakin şehir" ünvanlı Antalya'nın Finike ilçesinde mermer ocağı açılmasının planlandığını söyleyen Kaya, "Finike'mizde madencilik faaliyeti istemiyoruz." sözlerini sarf etti."

Kaynak: AA / Sarp Özer
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı

İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
Cinsel tacizden tutuklanan belediye başkanı Hasbi Dede için tepki çeken karar

Cinsel tacizden tutuklanan belediye başkanı için tepki çeken karar
Memurluktan istifa edip bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor

Memurluğu bırakıp bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor
63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler tanıyamıyor

63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler şok
İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı

İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme

Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme
Trabzonspor–Çaykur Rizespor maçına konuk ekip taraftarları alınmayacak

O takım taraftarlarına kötü haber! Bu maça gidemeyecekler