CHP'li Kasap, sağlık hizmetlerine yönelik eleştirilerde bulundu

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, "3-5 dakikalık muayenelerle insanlarımız mağdur oluyor. Tedavi olamıyorlar. Bu süreyi artırmak ve mecburi hizmeti kaldırmak, birinci basamağı aktif etmek, birinci basamaktaki katılım payını sıfırlamak, birinci basamağa olan itibarı ve talebi artıracaktır." ifadelerini kullandı

Kasap, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gelecek hafta Sağlık Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşüleceğini anımsatan Kasap, tıp fakültelerindeki eğitim standartlarını eleştirdi.

Tıp fakültesindeki eğitimin ardından mezunların, "mecburi hizmete" tabi tutulduğunu kaydeden Kasap, "Bir tek tıp fakültesi mezunlarına uygulanıyor. Bunu gönüllü hizmet haline getirmek mümkün." sözlerini sarf etti.

Kasap, muayene sürelerinin 5 dakikanın altına düştüğünü ileri sürerek, "Bu politikaları değiştirin ve bütçeyi boşu boşuna harcamayın. 3-5 dakikalık muayenelerle insanlarımız mağdur oluyor. Tedavi olamıyorlar. Bu süreyi artırmak ve mecburi hizmeti kaldırmak, birinci basamağı aktif etmek, birinci basamaktaki katılım payını sıfırlamak, birinci basamağa olan itibarı ve talebi artıracaktır. " değerlendirmesinde bulundu.