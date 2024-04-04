CHP'li İrfan Önal ve Helil Kınay mazbatalarını aldı

CHP'den Bayraklı ve Karabağlar ilçelerinden belediye başkanlığına seçilen İrfan Önal ve Helil Kınay, mazbatalarını aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Bayraklı ilçesinde belediye başkanı seçilen Önal, Mustafa Kemal Lisesi'ndeki törende, ilçe seçim kurulu yetkililerinden mazbatasını alarak görevine başladı.

Törenden sonra konuşan Önal, "Yeni dönemin ilk gününde herkese adil ve eşit hizmet götüreceğimize söz veriyorum. Belediyenin imkanları herkese eşit gidecek. Bayraklımızın bütününe katacağımız artı değerlerle daha yaşanabilir bir kenti sizlerin desteğiyle var gücümüzle çalışarak hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Mazbata töreninden sonra da Bayraklı Belediyesinde devir teslim töreni gerçekleşti.

Karabağlar'ın ilk kadın belediye başkanı olan Helil Kınay da CHP'li meclis üyeleri ile mazbatasını Karabağlar İlçe Seçim Kurulu'ndan aldı.

Mazbata törenin ardından CHP İzmir il yöneticileri ve CHP Karabağlar ilçe yöneticileri de Kınay'la günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.