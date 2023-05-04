CHP'li İlgezdi: Kadın cinayetlerinin faili, suçluyu koruyan iktidardır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, kadın cinayetlerindeki artışa dikkat çekerek, 'Yaşanan tüm kadın cinayetlerinin faili, suçluyu koruyan iktidardır. Son iki günde en az 4 kadın cinayeti yaşandı. Bu cinayetlerin sebebi, failleri koruyan, caydırıcı yasaları ısrarla çıkarmayan, bir gecede İstanbul Sözleşmesi'nden çıkan iktidardır' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, kadın cinayetlerindeki artışa dikkat çekerek, "Yaşanan tüm kadın cinayetlerinin faili, suçluyu koruyan iktidardır. Son iki günde en az 4 kadın cinayeti yaşandı. Bu cinayetlerin sebebi, failleri koruyan, caydırıcı yasaları ısrarla çıkarmayan, bir gecede İstanbul Sözleşmesi'nden çıkan iktidardır" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, bugün yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde artan kadın cinayetlerine dikkat çekti.

"BU REJİM, KADINLARIN KATLEDİLMESİNİN BAŞ SORUMLUSUDUR"

İlgezdi, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun verilerine göre 2022 yılında en az 381 kadın cinayeti yaşandığını hatırlattı ve şunları kaydetti:

"Kadınları hayattan kopartan karanlık tablonun şifreleri, günbegün artan şiddet karşısında 'Kadına yönelik şiddet azaldı' diye açıklama yapabilen iktidarın pervasız tutumunda gizlidir. İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkan, Anayasa ve yasalardan uzaklaşan, uluslararası hukuku hiçe sayarak 'ben yaptım, oldu' anlayışıyla hareket eden bu rejim, kadınların katledilmesinin baş sorumlusudur."

"YAŞANAN TÜM KADIN CİNAYETLERİNİN FAİLİ, SUÇLUYU KORUYAN İKTİDARDIR"

İlgezdi, en temel hak olan yaşam hakkının iktidar tarafından hiçe sayıldığını savunarak, "İktidar ve yönettiği devlet kurumları görevlerini yapmıyor. Eskişehir'de eski kocasının satırlı saldırısında hayatını kaybeden Ayşe Tuba Arslan'ı hatırlayın; tam 23 kere savcılığa gidip 'beni koruyun' demiş ve savcılık onu her seferinde geri göndermişti. Yaşanan tüm kadın cinayetlerinin faili, suçluyu koruyan iktidardır" değerlendirmesinde bulundu.

"SON İKİ GÜNDE EN AZ 4 KADIN CİNAYETİ YAŞANDI"

İlgezdi, "Son iki günde Adana'da, Malatya'da, İzmir'de, İstanbul'da öldürülen kadın haberleri ile yüreğimiz dağlanıyor. Son iki günde en az 4 kadın cinayeti yaşandı. Bu cinayetlerin sebebi, failleri koruyan, caydırıcı yasaları ısrarla çıkarmayan, bir gecede İstanbul Sözleşmesi'nden çıkan iktidardır" dedi.