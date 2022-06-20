CHP'li Honaz Belediyesinden basına sansür - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP'li Honaz Belediyesinden basına sansür

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
CHP'li Honaz Belediyesinden basına sansür

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de CHP'li Honaz Belediye Başkanı Yüksek Kepenek'in, bazı medya kuruluşlarına yönelik olarak uyguladığı sansür tepki topladı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de CHP'li Honaz Belediye Başkanı Yüksek Kepenek'in, bazı medya kuruluşlarına yönelik olarak uyguladığı sansür tepki topladı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde yaşanan üst yapı sorunlarıyla ilgili olarak yapılan haberlerin, medya kuruluşlarında yer almasının ardından CHP'li Belediye Başkanı Yüksel Kepenek tepki toplayan bir karara imza attı. Kamuoyunu bilgilendirme görevi olan basın kuruluşlarının yaptığı haberleri ihbar olarak kabul etmesi beklenen Başkan Yüksel Kepenek, bu medya kuruluşlarının belediye faaliyetlerinin kamuoyuyla paylaşılması için kurulan haberleşme ağlarından çıkartılması talimatını verdi.

Başkan Kepenek'in talimatıyla bazı medya kuruluşlarının haberleşme ağından çıkartılarak sansür uygulanması tepkileri de beraberinde getirdi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Yüksel Kepenek Denizli Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title