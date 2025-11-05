CHP'li Günaydın: Faize ayırdığınız para, tarıma ayırdığınız paranın 16,5 katı

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Yalnızca 2026 yılı bütçesinde faize 2 trilyon 742 milyar TL kaynak ayırırken, tarım sektörüne ayırabildiğiniz bütün kaynak 168 milyar lira. Başka bir deyişle faize ayırdığınız para, tarıma ayırdığınız paranın 16,5 katı" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Günaydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında CHP ile ilgili yaptığı değerlendirmelere ilişkin, "Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM'de yaptığı grup konuşmasını izledik. CHP'nin şanzıman dağıtıp dağıtmaması meselesini bir tarafa bırakarak partisine bakmasını tavsiye ederiz. Partisinden öte memlekete bakmasını tavsiye ederiz. Gerçekten AKP'nin 23'üncü yılını doldurduğu bir haftanın içerisindeyiz. Tabii böyle, 'Gurur dolu bir 23 yıl' diyorlar ya sadece birkaç örnek vermek isterim. Hazine ve Maliye Bakanı daha bir hafta evvel, borcun yalnızca aslını değil faizini de borçlanarak ödeyebildiklerini itiraf etmiştir. Yani 23 yıl sonra AKP'nin memleketi getirdiği nokta; dış borcun yalnızca aslını değil faizini bile borçla ödeyebilen bir memlekettir. Mehmet Şimşek, faizin milli gelire oranının 2026 yılında zirveye çıkacağını sonra yavaş yavaş yüzde 3,5'tan 3,3'e ineceğini söylüyor. Mesele bu kadar acıklı bir durumdadır. Erdoğan bugün diyor ki; 'Biz kaynaklarımızı faize değil, yatırıma sevk ettik.' İnsan bu kadar mı verilerle yabancılaşır. Yalnızca 2026 yılı bütçesinde faize 2 trilyon 742 milyar TL kaynak ayırırken, tarım sektörüne ayırabildiğiniz bütün kaynak 168 milyar lira. Başka bir deyişle faize ayırdığınız para, tarıma ayırdığınız paranın 16,5 katı. İnsan bu kadar gerçeğe aykırı sözleri söylerken hiç olmazsa biraz tereddüt eder. Bu sözleri bu kadar pürüzsüz söylemek gerçekten psikolojik durumu yansıtmaktadır" ifadelerini kullandı.

'YAŞANANLARIN KUMPAS OLDUĞU AÇIKTIR'

Görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'siyasi casusluk' suçlamasıyla açılan dosya hakkında da değerlendirmede bulunan Gökhan Günaydın, yaptıkları ankete göre; toplumun yüzde 55'inin yolsuzluk operasyonlarını, yüzde 65'in terör iddialarını, yüzde 75'inin ise casusluk dosyasını siyasi bulduğunu söyledi. Günaydın, "Yaşananların ne kadar alçak bir kumpas olduğu çok açıktır. Eğer memlekette casusluk arıyorsanız, çok açık söyleyeyim; memleketin kozmik odasına her türlü kumpaslarla, yalanlarla girenler ve onlara izin verenlerin açıkça casusluktan yargılanmaları gerekir. Dönemin Genelkurmay Başkanını casuslukla suçlayıp tutuklayanların ve onların altına zırhlı araç verenlerin casuslukla tanınması gerekir. Dönemin Genelkurmay Başkanı iken bütün yaverleri FETÖ'cü, dönemin Başbakanıyken etrafındaki korumaların tamamı FETÖ'cü, devletin onun üzerinden bütün sırları dinlenen ve casusluk istihbarat faaliyetlerine memleketi açık hale getirenlerin yarattığı istihbarat açıklarının soruşturulması gerekir. Dolayısıyla tablo bu kadar açıktır" diye konuştu.