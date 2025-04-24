Bakan Kurum: İstanbul'da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok

Son durum raporu! İstanbul'da kaç bina yıkıldı, kaç bina hasar aldı?
DEM heyetinden sürpriz 'tecrit' çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir

DEM heyetinden sürpriz "tecrit" çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'dan İstanbulluları korkutacak sözler

Japon deprem uzmanından İstanbulluları korkutacak sözler
Tahliye planı hazır! İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il

İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il

CHP'li Gökçek, İBB Soruşturmaları ve Tutuklamalara Tepki Gösterdi

CHP'li Gökçek, İBB Soruşturmaları ve Tutuklamalara Tepki Gösterdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmalar ve izinsiz gösterilere katıldığı gerekçesiyle tutuklananların serbest bırakılmasını talep etti. Gökçek, ayrıca Silivri açıklarındaki depremin Türkiye gündeminde daha fazla yer alması gerektiğini vurguladı.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturmaların ardından düzenlenen izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle tutuklananların serbest bırakılmasını talep etti.

Gökçek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İBB'ye yönelik soruşturmaları ve soruşturmaların ardından düzenlenen izinsiz gösterilerdeki gözaltı işlemlerini eleştirdi.

İzinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle tutuklu bulunanların olduğunu anımsatan Gökçek, "Tutuklu bulunan arkadaşlarımız bir an evvel serbest bırakılmalıdır." diye konuştu.

İstanbul Silivri açıklarında dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin, çevre illerden de hissedildiğini, ciddi bir kaygı ve paniğe yol açtığını dile getiren Gökçek, depremin, Türkiye'nin ana gündemlerinden biri olması gerektiğini vurguladı.

Gökçek'e, basın toplantısında, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, izinsiz gösterilere katılan bazı kişiler ile avukatları da eşlik etti.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.